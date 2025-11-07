На конференции "Генетика-2025" рассказали, где в России происходит замещение коренного населения мигрантами

В настоящее время в России насчитывается шестнадцать городов-миллионников, в которых живет около трети всего городского населения страны и четверть всего населения России. И именно в таких городах, - рассказала старшая научная сотрудница лаборатории популяционной генетики ИОГен РАН Алеся Грачёва, - наблюдается огромный приток мигрантов, который проводит к замене генофонда коренного населения, расширению этнического состава и неоднородному расселению этнических групп по городу. Причём если ещё совсем недавно приток мигрантов к нам был из ближайших регионов, то теперь «значительно увеличилась их доля из дальних регионов».

Если у большинства женщин, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, рождается в среднем по 1-2 ребенка, то жёны мигрантов рожают по 3-4 детей. " Мы составили карту рождаемости детей у разных этнических групп, – говорит Алеся Грачева. – Приоритет за узбеками, азербайджанцами, армянами... Такие различия в количестве детей будут в будущем влиять на количественный и конфессиональный состав населения России".

Доля людей русской национальности, которые в течение трёх поколений рождались в Москве, составляет только 5 процентов.

При этом мигрантам свойственна так называемая брачная ассортативность (неслучайный выбор партнера, когда супруги склонны выбирать друг друга на основе схожих черт, таких как социальный статус, образование, внешность, национальность).

Уже сейчас в центре Москвы "по данным исследователей, отмечается более высокая плотность целого ряда разных этнических групп: армяне, евреи, татары, украинцы, азербайджанцы, грузины, молдаване и другие".





По данным Дептранса Москвы, 75% московских безбилетников - иностранные граждане. Сколько новых россиян среди оставшихся 25% - не сообщается.

В Обнинске Калужской области межэтническая ОПГ занималась взиманием долгов с предпринимателей и, предварительно, получала у бизнесменов за раз до 30 млн рублей. В качестве вознаграждения ОПГ оставляла себе от 30% до 50%.



