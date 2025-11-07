 

На конференции "Генетика-2025" рассказали, где в России происходит замещение коренного населения мигрантами

В настоящее время в России насчитывается шестнадцать городов-миллионников, в которых живет около трети всего городского населения страны и четверть всего населения России. И именно в таких городах, - рассказала старшая научная сотрудница лаборатории популяционной генетики ИОГен РАН Алеся Грачёва, - наблюдается огромный приток мигрантов, который проводит к замене генофонда коренного населения, расширению этнического состава и неоднородному расселению этнических групп по городу. Причём если ещё совсем недавно приток мигрантов к нам был из ближайших регионов, то теперь «значительно увеличилась их доля из дальних регионов».
Если у большинства женщин, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, рождается в среднем по 1-2 ребенка, то жёны мигрантов рожают по 3-4 детей. "Мы составили карту рождаемости детей у разных этнических групп, – говорит Алеся Грачева. – Приоритет за узбеками, азербайджанцами, армянами... Такие различия в количестве детей будут в будущем влиять на количественный и конфессиональный состав населения России".  
Доля людей русской национальности, которые в течение трёх поколений рождались в Москве, составляет только 5 процентов.
При этом мигрантам свойственна так называемая брачная ассортативность (неслучайный выбор партнера, когда супруги склонны выбирать друг друга на основе схожих черт, таких как социальный статус, образование, внешность, национальность).
Уже сейчас в центре Москвы "по данным исследователей, отмечается более высокая плотность целого ряда разных этнических групп: армяне, евреи, татары, украинцы, азербайджанцы, грузины, молдаване и другие".

По данным Дептранса Москвы, 75% московских безбилетников - иностранные граждане. Сколько новых россиян среди оставшихся 25% - не сообщается. 
В Обнинске Калужской области межэтническая ОПГ занималась взиманием долгов с предпринимателей и, предварительно, получала у бизнесменов за раз до 30 млн рублей. В качестве вознаграждения ОПГ оставляла себе от 30% до 50%.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Через 40 лет только половина населения Британии будут считать себя белыми британцами
» Патрушев рассказал об участии мигрантов в наркотрафике
» Премьер Чехии заявил, что приток мигрантов не поможет решить проблему вымирания Европы
» Организуется всероссийская акция по легализации мигрантов
» Рост рождаемости коренного населения страны - ответ на угрозу наплыва в Россию мигрантов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Курской областях

  • 17:20
  • 33

На конференции "Генетика-2025" рассказали, где в России происходит замещение коренного населения мигрантами

  • 13:49
  • 239

В РФ судят медбрата за поиск экстремистских материалов в интернете - информатором выступил сотовый оператор

  • 12:19
  • 366

Что думают американцы о старении

  • 11:48
  • 222

Правительство поможет главному должнику России ("Газпрому")

  • 11:12
  • 437

США пообещали Средней Азии больше внимания, армия Азербайджана переводится на стандарты НАТО

  • 08:35
  • 422
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram