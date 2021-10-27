Патрушев рассказал об участии мигрантов в наркотрафике

По словам секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, в этом году в центральной России изъято около 6 тонн наркотиков -- вдвое больше, чем в предыдущем.

"В ходе проведенных в округе оперативно-профилактических мероприятий выявлены многочисленные факты участия трудовых иностранных мигрантов в перевозке и распространении наркотиков. Более 600 граждан Узбекистана, Таджикистана и Украины привлечено к уголовной ответственности", - сказал Патрушев.

Также секретарь Совбеза подчеркнул возрастающие при массовой миграции риски: "Масштабный приток трудовых мигрантов из других государств также несет серьёзные риски роста преступности, возникновения конфликтов на этнической и религиозной почве, массовых беспорядков, способствует повышению напряжённости среди коренного населения".