 

В Хабаровске мигрант за рулём пассажирского автобуса хотел проскочить перед поездом и не проскочил

 

В Хабаровске пятидесятидевятилетний уроженец Киргизии официально трудоустроился водителем пассажирского автобуса. Утром шестого ноября он специально разогнался, чтобы проскочить на запрещающий сигнал перед поездом, вёзшим уголь к ТЭЦ, несмотря даже на то, что машинист подавал сигналы, - и не проскочил. Пострадали сам водитель и все бывшие в салоне три пассажира, в том числе ребёнок.

Под Тулой мигрант избил и ограбил местную девушку.

Во Франции водитель, который врезался в толпу людей с криком "Аллаху Акбар", оказался местным французом-неофитом, на допросе он заявил, что принял ислам недавно и действовал из религиозных убеждений; его адекватность остаётся под вопросом. За жизнь двоих пострадавших борются врачи, ещё трое получили тяжёлые травмы.

В Москве за один рейд, прошедший со 2 по 4 ноября, выловили более 310 пьяных водителей.

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Нефтегазовые доходы РФ снизились, нефтяники получили 43,8 миллиарда рублей "по демпферу"

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненая в Волгограде, Херсонской, Белгородской областях

В Госдуме предложили ограничить наценку торговых сетей пятнадцатью процентами

Голикова: 62% граждан России интересуются новостями с упором на национальность

В Петербурге начальник автоколонны и водитель, погубившие 7 человек, получили 5 и 6 лет лишения свободы

