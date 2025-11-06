В Хабаровске мигрант за рулём пассажирского автобуса хотел проскочить перед поездом и не проскочил

В Хабаровске пятидесятидевятилетний уроженец Киргизии официально трудоустроился водителем пассажирского автобуса. Утром шестого ноября он специально разогнался, чтобы проскочить на запрещающий сигнал перед поездом, вёзшим уголь к ТЭЦ, несмотря даже на то, что машинист подавал сигналы, - и не проскочил. Пострадали сам водитель и все бывшие в салоне три пассажира, в том числе ребёнок.

Под Тулой мигрант избил и ограбил местную девушку.

Во Франции водитель, который врезался в толпу людей с криком "Аллаху Акбар", оказался местным французом-неофитом, на допросе он заявил, что принял ислам недавно и действовал из религиозных убеждений; его адекватность остаётся под вопросом. За жизнь двоих пострадавших борются врачи, ещё трое получили тяжёлые травмы.

В Москве за один рейд, прошедший со 2 по 4 ноября, выловили более 310 пьяных водителей.