 

Водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно зарегистрировал десяток мигрантов и, возможно, перепутал газ с тормозом

Водитель пассажирского автобуса, упавшего с моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге, сам получивший российское гражданство несколько лет назад, стал фигурантом дела о фиктивной регистрации иностранных граждан: в феврале–марте 2024 года за денежное вознаграждение он осуществил фиктивную постановку на учёт не менее десяти иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3. УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).
По поводу падения автобуса в Мойку водитель утверждает, что тормоза автобуса были неисправны ("Я нажал на тормоз. Машина едет"). По мнению следствия, нажал он на газ. Это подтверждается и видеокадрами, на которых автобус ускоряется, и показаниями единственного выжившего пассажира, рассказавшего, что автобус стал резко набирать скорость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Водитель Рахматшох Курбонов вылез из упавшего в Мойку автобуса первым и никому не помог
» В хостеле в центре Москвы незаконно оформили больше двух тысяч мигрантов
» В Петербурге завели дело о фиктивной постановке на учёт тысяч мигрантов
» Взрыв автобуса произошёл в Москве
» В Россию возвращается прописка
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

Когда закончится та война

Когда закончится та война

Пасхальная лекция

Пасхальная лекция

Особенности высоких кабинетов

Особенности высоких кабинетов

Тело Ленина и Дело Ильина

Тело Ленина и Дело Ильина

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен \

Право приобретённое и прирождённое. Почему для русских важен "сельский" образ жизни

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно зарегистрировал десяток мигрантов и, возможно, перепутал газ с тормозом

  • 21:48
  • 166

В России появится новый министр обороны

  • 21:31
  • 226

Обстрелы продолжаются, известно о тринадцати погибших на месте рухнувшего подъезда и ещё троих погибших в Белгороде

  • 21:10
  • 212
Робинзон в Мире Полудня

Робинзон в Мире Полудня

44% взрослых британцев смотрят в смартфон каждые 15 минут

  • 16:41
  • 206

В Белгороде из-за украинского обстрела обрушился подъезд, известно о 20 пострадавших, идут спасательные работы

  • 15:40
  • 227
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru