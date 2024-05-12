Водитель упавшего в Мойку автобуса фиктивно зарегистрировал десяток мигрантов и, возможно, перепутал газ с тормозом

Водитель пассажирского автобуса, упавшего с моста в реку Мойку в Санкт-Петербурге, сам получивший российское гражданство несколько лет назад, стал фигурантом дела о фиктивной регистрации иностранных граждан: в феврале–марте 2024 года за денежное вознаграждение он осуществил фиктивную постановку на учёт
не менее десяти иностранных граждан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3. УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).
По поводу падения автобуса в Мойку водитель утверждает, что тормоза автобуса были неисправны ("Я нажал на тормоз. Машина едет"). По мнению следствия
, нажал он на газ. Это подтверждается и видеокадрами, на которых автобус ускоряется, и показаниями единственного выжившего пассажира, рассказавшего
, что автобус стал резко набирать скорость.