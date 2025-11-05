Голикова: 62% граждан России интересуются новостями с упором на национальность

62% граждан России проявляют интерес к новостям с упором на национальность, 47% опрошенных граждан России ежедневно встречают негативные новости по теме межнациональных отношений, и подобные вбросы требуют незамедлительного реагирования и пресечения спекуляций и интерпретаций, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Социологическое исследование этого лета, проведенное АНО "Диалог", показывает, что 62% опрошенных граждан проявляют интерес к новостям с упором на национальность, 47% ежедневно встречают негативные новости по теме межнациональных отношений, а 52% встречали фейки с акцентом на национальность. Если в 2022 году по этой теме было зафиксировано 15 уникальных фейков, то на октябрь этого года выявлено уже 63 информационных вброса с десятками тысяч копий. Основные информационные линии - это правонарушения, насилие и мошенничество с упором на национальность и религию. Конечно, на такие вбросы необходимо реагировать оперативно, первыми выходить в публичное поле с правдой, не дожидаясь интерпретаций и спекуляций".

По мнению Голиковой, только на фундаменте "правильной работы с происшествиями и вбросами" можно строить системную позитивную работу "по освещению добрососедских, дружеских отношений всех народов России".

Научный руководитель Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Валерий Тишков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать программу научных исследований ценностей и традиций русского народа.