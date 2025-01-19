Как пишет
"Дейли Мейл", в Британии всё чаще не указывают национальность преступников, "чтобы избежать расизма". Так, согласно последним данным, национальность не была указана для 28,7% педофилов (в 2011 году - для 20%), 29% насильников (в 2011 году - для 8%) и для 44% воров (в 2011 году - для 8%).
Это особенно показательно на фоне общественного негодования, поднявшегося, когда стало широко известно
, что в течение десятилетий этнические банды, состоящие в основном из пакистанцев, похищали и насиловали британских девушек и девочек, и множество таких случаев тоже замалчивались, "чтобы избежать расизма".
В то же время британские акушерки
в рамках подготовки по специальности теперь обязаны изучать "деколонизацию", "привилегии белых", а "рожающих людей", которые не обязательно женщины.