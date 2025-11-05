 

Космонавты застряли на орбите из-за космического мусора

 

Возвращение корабля «Шэньчжоу-20» с китайскими космонавтами пришлось задержать на орбите Земли. Китайские космонавты, которые прибыли на станцию «Тяньгун» в рамках миссии «Шэньчжоу-20» в апреле, должны были отправиться на Землю 5 ноября. Однако Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе застряли на станции из-за угрозы столкновения корабля с космическим мусором. Новые сроки возвращения космонавтов на Землю пока неизвестны.

Количество космического мусора продолжает расти с каждым месяцем. По данным на лето нынешнего года, лидерами по принадлежности мусора являются США: 14 536 объектов, включая 9 779 спутников и 4 757 фрагментов ракет и обломков. На втором месте Россия с 6 631 объектом, за ней Китай — 5 446. По данным на весну нынешнего года, на низкой околоземной орбите (от 160 до 2000 км) находилось более 6600 тонн космического мусора.

 


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

