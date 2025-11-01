 

С "Ютуба" начали загадочно пропадать технические обучающие видео

Владельцы ютуб-каналов, публикующих технические обучающие видео, предполагают, что искусственный интеллект на платформе ополчился на их контент: обучающие ролики стали по непонятным причинам получать пометки как «вредные» и «опасные», а когда их авторы направляют апелляции на эти решения, они отклоняются быстрее, чем их успел бы рассмотреть человек. Так, у одного из пострадавших авторов с канала пропали два видео, на которых демонстрировались обходные пути установки Windows 11 на компьютеры, не поддерживаемые платформой официально. Такие видео всегда набирают много просмотров, некоторые из них - в числе самых популярных на "Ютубе". Владельцы каналов не понимают, что изменилось, почему видео подобного рода стали удаляться, а апелляции стали бесполезны. Профильные сообщества уже рекомендуют заблаговременно скачивать подобные видео, чтобы их не потерять.
Ранее стало известно, что 40% контента, спровоцировавшего беспорядки в Непале, сгенерировал искусственный интеллект. А первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что в перспективе 5-10 лет подавляющее большинство контента будет генерироваться искусственным интеллектом, и поэтому маркировать надо не искусственный, а, наоборот, созданный человеком контент, который останется в явном меньшинстве.
