 

Ютуб - главный инструмент информационной войны: анализ и статистика.

1. Мой анализ владельцев ютуб-каналов показал, что большинство подписчиков ютуб-каналов не смотрят и не увеличивают число просмотров.  Поэтому актуально знать процент полезных подписчиков. 

2. Дублирование ютуб-канала на телеграм-канале не даёт хорошего эффекта просмотров в ютуб-канале. 

3. Видна политика ютуба. Они решают, как хозяева. 

4. Анализ показал, что с телеграм-канал на   счётчик ютуба проходит только 1.5 -5 процентов. Смотрел в аналитике ютуба. 

5. Размещение ссылки на ютуб на крупном сайте, не дает хорошего эффекта. Это парадокс. Ютуб блокирует поступление информации из счётчиков других сайтов. Почитал в качестве подтверждения об этом в иных объективных статьях. 

6. Ютуб сильно любит деньги и делает платные накрутки (есть службы, читал) или может выставлять на своей главной странице на платной основе. Хорошо платят некоторые мои коллеги за размещение. Это я изучал.  

7. С тик-током аналогично. Знаю, весьма талантливые постановки, но нет просмотров. И, наоборот, послабее, но раскручено.  

8. Заметил, что на ютубе у меня хорошие просмотры по политической психологии. По медицинской психологии ниже. Такова политизированная статистика. И это не связано с потребностями. Ютуб минует потребности.  

9. Ютуб хорошо поддерживает антироссийские настроения. И это не связано с тем, что антиукраинские настроения не популярны! 

10. Мигранты хорошо злорадствуют с концом России и это имеет мощные просмотры. И наоборот, трудно в ютубе найти антиукраинские рейтинговые видео. Хотя, известно, что процент антиукраинских настроений в России солиден.  

11. На ютубе мало раскрученных и мощных антиукраинских каналов. В телеграме есть. Например, Юрий Подоляк (до миллиона просмотров) - 3, 4 миллиона подписчиков. На Ютубе у него не пошло.  

12. Согласно моим опросам, Ютуб платит гонорары мигрантам, но любит, когда они эту часть денег обратно отдают и обратно инвестируют в ютуб.   

13. Антироссийского журналиста Каца раскрутил ютуб, но в телеграм-канале  у него сравнительно слабее.  

14. Ютуб — это Гугл. А Гугл — это Гегемон или США.  

15. Совет. Заходим в "аналитику" своего ютуб-канала и смотрим   на раскладку того - откуда просмотры. Есть "рекомендации». Если они есть, то именно они вызывают рейтинг. Ютуб сам решает рекомендовать вас или нет. 

16. Если в поисковике ютуба набрать слово "ютуб", то ничего не выйдет. Если набрать слово "котлеты», то будет много видео о котлетах. Ютуб не любит видео о нем самом. Факт. Такова его политика.  

17. С ютубом история, как и с Википедией. Они вроде свободны, но и не свободны. Везде политика.  

18.Анализ показал, что китайский тик-ток лучше поддерживает Россию в современной ситуации. 

19. Ютуб - . И Россия здесь не конкурент. Поэтому Россия пока уступает в информационной войне, благодаря общемировому влиянию ютуба. 

 

 

Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, 

кандидат психологических наук, 

заслуженный работник культуры РТ

Рамиль Гарифуллин 

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