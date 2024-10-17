В рамках операции "Нелегал-24" в Москве возбуждено 420 уголовных дел за организацию незаконной миграции

В период проведения второго этапа операции "Нелегал-2024" органами дознания ГУ МВД России по Москве возбуждено 420 уголовных дел по статьям УК РФ за организацию незаконной миграции.

В Туле задержаны двое высокопоставленных полицейских, которые незаконно выдавали квоты на разрешение на временное проживание мигрантам. Задержанные — заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Тульской области и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Тульской области. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») и по части 3 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). По данным следствия, с 2020-го по 2024 год подозреваемые входили в состав комиссии по выдаче квот на разрешение на временное проживание иностранным гражданам. Зная, что сведения об адресах пребывания и местах работы, предоставляемые мигрантами на рассмотрение комиссии, недостоверны, они за денежное вознаграждение принимали положительные решения о выдаче квот. По информации правоохранителей, полицейские действовали в составе преступного сообщества, причастного к организации незаконной миграции на территории Тульской области.