С начала года из РФ выслали более 30 000 иностранцев, по подозрению в массовом отравлении задержан повар из Таджикистана

Более 30 тыс. иностранных граждан выслано из России с начала 2024 года, это почти в два раза больше, чем в 2023 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полицейские закрыли въезд для 100 тыс. иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад. Всего за неделю проведения комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024" пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции, выдворено в административном порядке и депортировано за пределы РФ около 9 тыс. иностранных граждан, выявлено и привлечено к административной ответственности свыше 6 тыс. недобросовестных работодателей (за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев), возбуждено около 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учётом, установлено более 150 лиц, находящихся в розыске.