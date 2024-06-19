С начала года из РФ выслали более 30 000 иностранцев, по подозрению в массовом отравлении задержан повар из Таджикистана

Более 30 тыс. иностранных граждан выслано из России с начала 2024 года, это почти в два раза больше, чем в 2023 году, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полицейские закрыли въезд для 100 тыс. иностранцев. Это на 55% больше, чем год назад. Всего за неделю проведения комплексной оперативно-профилактической операции "Нелегал-2024" пресечено более 50 тыс. правонарушений в сфере миграции, выдворено в административном порядке и депортировано за пределы РФ около 9 тыс. иностранных граждан, выявлено и привлечено к административной ответственности свыше 6 тыс. недобросовестных работодателей (за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев), возбуждено около 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учётом, установлено более 150 лиц, находящихся в розыске.
Полицейские в Ломоносовском и Всеволожском районах Ленинградской области провели рейд
на строящихся объектах в целях пресечения нарушений миграционного законодательства. Более 150 рабочих-иностранцев привлечены к административной ответственности, их наниматели оштрафованы на 24 млн рублей, "помимо этого, они возместят затраты по содержанию нанятых ими 50 иностранных работников, которые допустили наиболее значимые нарушения миграционного законодательства, за что были помещены в центр временного содержания иностранных граждан".
В Москве задержан повар компании-производителя фасоли «Савон-К» гражданин Таджикистана Карим Норматов по делу о массовом отравлении людей. Ему предъявлено обвинение по статье 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.
Возбуждено уголовное дело
против двадцатилетнего гражданина Таджикистана, который потушил свечи в православном храме на юго-западе Москвы и применил насилие в отношении прихожанки.
РФ продолжит увеличивать квоты
на обучение студентов из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.