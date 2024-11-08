 

Каждый второй мигрант, получивший ВНЖ в РФ в 2023 году, оформил фиктивное отцовство

 

Порядка 50% решений о выдаче вида на жительство (ВНЖ) иностранцам в 2023 году было связано с установлением мигрантами отцовства над детьми-россиянами за деньги, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Также около 40% от общего числа решений о выдаче разрешения на временное проживание (РВП) принято по факту брака. Представитель министерства обратила внимание, что из-за отсутствия ограничений "институты брака и установления отцовства приобрели характер криминальных инструментов для организации незаконной миграции".  

В рамках операции "Нелегал - 2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации, возбуждено более 4 тысяч уголовных дел об организации незаконной миграции.


 


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