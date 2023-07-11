Бастрыкин: возросло число совершённых мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о росте числа преступлений, совершенных мигрантами.
Бастрыкин отметил, что основной массив преступлений мигрантов приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, также высокий уровень миграционной преступности отмечается в Самарской, Курганской, Челябинской и Тамбовской областях.
Заслушав исполняющего обязанности руководителя СК по Московской области, который доложил о расследовании уголовных дел этой категории, причинах роста преступности мигрантов и принимаемых мерах, председатель СК РФ подверг его критике. Не одобрил он и работу столичного СК.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что во время операции "Нелегал-2023" в отношении иностранных граждан принято порядка 7 тыс. решений об административном выдворении и депортации за пределы РФ, "возбуждено более 2 тыс. уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы". Выявлено около 45 тыс. нарушений миграционного законодательства, более 12 тыс. нарушений осуществления иностранцами трудовой деятельности, 273 лица, находящихся в федеральном и международном розыске.