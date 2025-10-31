 

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Брянской, Херсонской областях, ДНР

Продолжаются атаки украинцев на свиноводческий комплекс "Мираторг" в селе Хоромное Климовского района Брянской области, контужен сотрудник. В Чаусах Погарского района при атаке дрона на автомобиль ранен мужчина.
Два мирных жителя ранены при атаке ВСУ на Горловку, ДНР.
Ранен мирный житель в Великой Лепетихе Херсонской области.
В Ярославле после атаки беспилотников ВСУ временно закрыли два детских сада. В Орле после атаки БПЛА на ТЭЦ временно ограничена подача горячего водоснабжения и отопления в Советском, Железнодорожном и Северном районах. Во Владимире "будет производиться ликвидация неразорвавшихся боезарядов", жителей микрорайона Энергетик просят не покидать дома.
В результате обстрела Каменки-Днепровской в Запорожской области более двух тысяч человек остались без света.
 
С 3 ноября вводится запрет на проезд по Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова для электромобилей и гибридов, до этого уже был введён запрет для грузовиков. По мнению опрошенных "РГ" экспертов, запрет может быть связан с тем, что при досмотре даже с использованием современных технических средств зарядные устройства таких автомобилей невозможно со стопроцентной гарантией идентифицировать как батареи. "Почему в аэропортах при досмотре просят включить компьютер? Чтобы убедиться, что человек провозит именно это устройство, а не что-то другое. В работающих автомобилях невозможно на глаз определить размер батареи, закреплённой под днищем. Часть пространства злоумышленники могут заполнить взрывоопасным веществом. Чтобы избежать возможных рисков, власти Кубани решили запретить проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту. Скорее всего, это превентивная мера. А возможно, силовики получили какую-то информацию", - рассказал сотрудник силового ведомства.
 

