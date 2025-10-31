ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Брянской, Херсонской областях, ДНР

С 3 ноября вводится запрет на проезд по Крымскому мосту со стороны Таманского полуострова для электромобилей и гибридов, до этого уже был введён запрет для грузовиков.

По мнению опрошенных "РГ" экспертов, запрет может быть связан с тем, что при досмотре даже с использованием современных технических средств зарядные устройства таких автомобилей невозможно со стопроцентной гарантией идентифицировать как батареи.