В Екатеринбурге безработный мигрант убил свою работавшую мать, чтобы она не мешала ему бездельничать

Главный специалист Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана Файзулло Баротзода в ходе мероприятия ОДКБ в рамках III Минской международной конференции по евразийской безопасности рассказал, что в Средней Азии растут радикализация и вербовка экстремистами граждан, особенно из числа молодёжи.

В Москве суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела миграционной службы столичного МВД Александра Позднякова, который незаконно выдавал паспорта мигрантам, в том числе ворам в законе. На скамье подсудимых оказались два его соучастника — Елена Смирнова, работавшая ведущим техником ОВМ ОМВД России, и пособник Мубариз Гурбанов. Их приговорили к 12 годам колонии общего режима.

