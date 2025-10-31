 

В Екатеринбурге безработный мигрант убил свою работавшую мать, чтобы она не мешала ему бездельничать

В Екатеринбурге молодой человек, приехавший из Средней Азии, убил, раздел и обезглавил свою мать (тоже приехавшую из Средней Азии), поскольку она, в отличие от сына, работала и мешала ему вести праздный образ жизни.

Главный специалист Центра стратегических исследований (ЦСИ) при президенте Таджикистана Файзулло Баротзода в ходе мероприятия ОДКБ в рамках III Минской международной конференции по евразийской безопасности рассказал, что в Средней Азии растут радикализация и вербовка экстремистами граждан, особенно из числа молодёжи.

В Москве суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела миграционной службы столичного МВД Александра Позднякова, который незаконно выдавал паспорта мигрантам, в том числе ворам в законе. На скамье подсудимых оказались два его соучастника — Елена Смирнова, работавшая ведущим техником ОВМ ОМВД России, и пособник Мубариз Гурбанов. Их приговорили к 12 годам колонии общего режима.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Мигранты напали на женщин в Москве, Екатеринбурге и Удмуртии
» В Рязани иностранца приговорили к 20 годам за педофилию, во Фрязине мигранты домогались к девочке
» В Екатеринбурге задержали приезжих из Средней Азии, занимавшихся пропагандой терроризма
» ФМС выступила против введения виз со странами Средней Азии
» США не хотят уходить из Средней Азии
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Екатеринбурге безработный мигрант убил свою работавшую мать, чтобы она не мешала ему бездельничать

  • 13:50
  • 151

В РФ станет труднее зарегистрироваться в Телеграме; названы признаки слежки в смартфоне

  • 11:32
  • 203

РКН сообщил, что согласия на обработку персональных данных устарели; банки в одностороннем порядке меняют условия кредитования

  • 11:14
  • 194

Палестинцев спросили, что они думают про Хамас и прекращение войны

  • 17:31
  • 494

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Брянской, Калужской областях и ДНР

  • 13:51
  • 549

Психоанализ отношений Трампа и Путина

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram