Мигранты напали на женщин в Москве, Екатеринбурге и Удмуртии

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В московском аквапарке "Мореон" некто Равшан, живший в Москве без регистрации, надругался над пятнадцатилетней школьницей.
В Красногорске задержан гражданин Узбекистана, напавший на местную жительницу.
В Екатеринбурге работающий таксистом мигрант из Средней Азии напал на мать с ребёнком и вышвырнул их из машины.
В Ижевске мигрант из Таджикистана с запретом на въезд в РФ работал таксистом и насиловал школьниц.
Также в Удмуртии мигрант из Таджикистана познакомился в интернете с девочкой и изнасиловал её.
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APN.ru