Мигранты напали на женщин в Москве, Екатеринбурге и Удмуртии

В московском аквапарке "Мореон" некто Равшан, живший в Москве без регистрации, надругался
над пятнадцатилетней школьницей.
В Красногорске задержан гражданин Узбекистана, напавший
на местную жительницу.
В Екатеринбурге работающий таксистом мигрант из Средней Азии напал
на мать с ребёнком и вышвырнул их из машины.
В Ижевске мигрант из Таджикистана с запретом на въезд в РФ работал таксистом и насиловал
школьниц.
Также в Удмуртии мигрант из Таджикистана познакомился в интернете с девочкой и изнасиловал
её.