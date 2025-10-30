Палестинцев спросили, что они думают про Хамас и прекращение войны

Исследовательский центр PCPSR (People's Company for Polls and Survey Research) 22-25 октября провёл опрос в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Палестинцев спрашивали, что они теперь думают о Хамас и прекращении (либо, наоборот, продолжении) войны с Израилем.

71% палестинцев слышали о плане американского президента Дональда Трампа по прекращению войны, и они разделились почти поровну на тех, кто его поддерживает и не поддерживает (в Газе чаще поддерживают, на Западном берегу - нет). Однако совокупно 62% палестинцев не верят, что он действительно положит конец войне. Самое же главное: 69% палестинцев (55% в Газе и 87% на Западном берегу) выступают против разоружения радикальной группировки Хамас, хотя это является ключевым пунктом мирного плана Трампа.

72% жителей Газы сообщают, что их члены семьи были убиты или ранены в результате военных действий Израиля после 7 октября 2023 года (когда Хамас захватил множество мирных заложников в Израиле), однако 53% опрошенных палестинцев (совокупно в Газе и на Западном берегу) до сих поддерживают эту террористическую вылазку, считая её правильным решением (в декабре 2023-го её поддерживали 72% палестинцев). Радикальная организация Хамас встречает у палестинцев гораздо большее одобрение (60%), чем президент Аббас (20%), даже несмотря на то, что сейчас лишь 40% палестинцев верят в победу Хамас (среди жителей Газы - 30%).





87% жителей Газы говорят, что еды им хватит на 1-2 дня (13% - что еды не хватит на 1-2 дня). Это прогресс по сравнению с ситуацией пятимесячной давности, когда лишь 53% жителей Газы говорили, что им хватит еды на 1-2 дня. 54% палестинцев винят Израиль за страдания жителей Газы, 24% винят американцев, лишь 14% винят Хамас (среди жителей Газы - 21%).

86% палестинцев не верят, что Хамас совершал жестокие кровавые убийства женщин и детей, лишь 10% в это верят. Хамас является самой популярной политической силой среди палестинцев, и эта популярность по сравнению с сентябрём 2023 года выросла (хотя по сравнению с декабрём 2023 года уменьшилась).

41% палестинцев считают, что их главная долгосрочная цель - покончить с израильской оккупацией и создать палестинское государство на Западном берегу реки Иордан и в Газе со столицей в Восточном Иерусалиме.











