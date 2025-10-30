 

Палестинцев спросили, что они думают про Хамас и прекращение войны

Исследовательский центр PCPSR (People's Company for Polls and Survey Research) 22-25 октября провёл опрос в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Палестинцев спрашивали, что они теперь думают о Хамас и прекращении (либо, наоборот, продолжении) войны с Израилем. 
71% палестинцев слышали о плане американского президента Дональда Трампа по прекращению войны, и они разделились почти поровну на тех, кто его поддерживает и не поддерживает (в Газе чаще поддерживают, на Западном берегу - нет). Однако совокупно 62% палестинцев не верят, что он действительно положит конец войне. Самое же главное: 69% палестинцев (55% в Газе и 87% на Западном берегу) выступают против разоружения радикальной группировки Хамас, хотя это является ключевым пунктом мирного плана Трампа.
72% жителей Газы сообщают, что их члены семьи были убиты или ранены в результате военных действий Израиля после 7 октября 2023 года (когда Хамас захватил множество мирных заложников в Израиле), однако 53% опрошенных палестинцев (совокупно в Газе и на Западном берегу) до сих поддерживают эту террористическую вылазку, считая её правильным решением (в декабре 2023-го её поддерживали 72% палестинцев). Радикальная организация Хамас встречает у палестинцев гораздо большее одобрение (60%), чем президент Аббас (20%), даже несмотря на то, что сейчас лишь 40% палестинцев верят в победу Хамас (среди жителей Газы - 30%). 

87% жителей Газы говорят, что еды им хватит на 1-2 дня (13% - что еды не хватит на 1-2 дня). Это прогресс по сравнению с ситуацией пятимесячной давности, когда лишь 53% жителей Газы говорили, что им хватит еды на 1-2 дня. 54% палестинцев винят Израиль за страдания жителей Газы, 24% винят американцев, лишь 14% винят Хамас (среди жителей Газы - 21%). 
86% палестинцев не верят, что Хамас совершал жестокие кровавые убийства женщин и детей, лишь 10% в это верят. Хамас является самой популярной политической силой среди палестинцев, и эта популярность по сравнению с сентябрём 2023 года выросла (хотя по сравнению с декабрём 2023 года уменьшилась).
41% палестинцев считают, что их главная долгосрочная цель - покончить с израильской оккупацией и создать палестинское государство на Западном берегу реки Иордан и в Газе со столицей в Восточном Иерусалиме.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» "Вашингтон Пост" написала о десятилетнем взаимовыгодном сотрудничестве Нетаньяху и ХАМАС
» Освобождённая заложница рассказала, что Армия обороны Израиля игнорировала жалобы жителей южных районов на ХАМАС
» Египет закрыл границу
» Сектор Газа стал «враждебной территорией»
» Абдалла II: Уход из Газы — исторический шаг
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Палестинцев спросили, что они думают про Хамас и прекращение войны

  • 17:31
  • 197

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Калужской областях и ДНР

  • 13:51
  • 207

Психоанализ отношений Трампа и Путина

РФ опередила Британию по долларовым миллиардерам; глава "Новатэка" заявил, что освоение АЗ РФ невозможно без международного участия

  • 13:28
  • 235

Россияне считают, что гаджеты опасны для детей, но не для взрослых

  • 12:48
  • 220

Раскрыт "мирный план ЕС и Зеленского по Украине"; НАТО готовит логистику для войны с Россией

  • 12:11
  • 247
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram