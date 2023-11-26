 

"Вашингтон Пост" написала о десятилетнем взаимовыгодном сотрудничестве Нетаньяху и ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху последние десять лет блокировал любые попытки уничтожить радикальное палестинское движение ХАМАС, чтобы не заниматься вопросом создания двух государств, утверждает американская газета "Вашингтон Пост".
Согласно оценкам аналитиков, правительства под руководством Нетаньяху и лидеры ХАМАС "находили друг друга полезными для своих целей", а Нетаньяху "в основном придерживался стратегии, которая не нарушала статус-кво разделенного палестинского населения, оставляя ХАМАС править в Газе, а конкурирующее палестинское руководство - на Западном берегу [реки Иордан]".

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация позволила Нетаньяху в значительной степени отодвинуть на второй план "палестинский вопрос": он всегда мог сказать, что "не может двигаться вперед в вопросе мирных переговоров", поскольку ему "не с кем разговаривать". 

Как отмечает историк Адам Раз, "последние 10 лет Нетаньяху работал над тем, чтобы блокировать любые попытки уничтожить ХАМАС в Газе", что "служило целям <...> противников решения конфликта на основе переговоров о [создании] двух государств".

 

Ранее отмечалось, что Израиль был неоднократно предупреждён о готовящемся нападении ХАМАС, но эта информация властями игнорировалась. 

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