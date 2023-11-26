"Вашингтон Пост" написала о десятилетнем взаимовыгодном сотрудничестве Нетаньяху и ХАМАС

Согласно оценкам аналитиков, правительства под руководством Нетаньяху и лидеры ХАМАС "находили друг друга полезными для своих целей", а Нетаньяху "в основном придерживался стратегии, которая не нарушала статус-кво разделенного палестинского населения, оставляя ХАМАС править в Газе, а конкурирующее палестинское руководство - на Западном берегу [реки Иордан]".

Эксперты считают, что сложившаяся ситуация позволила Нетаньяху в значительной степени отодвинуть на второй план "палестинский вопрос": он всегда мог сказать, что "не может двигаться вперед в вопросе мирных переговоров", поскольку ему "не с кем разговаривать".

Как отмечает историк Адам Раз, "последние 10 лет Нетаньяху работал над тем, чтобы блокировать любые попытки уничтожить ХАМАС в Газе", что "служило целям <...> противников решения конфликта на основе переговоров о [создании] двух государств".

Ранее отмечалось, что Израиль был неоднократно предупреждён о готовящемся нападении ХАМАС, но эта информация властями игнорировалась.