В Москве установили памятную табличку одному из организаторов подавления Тамбовского восстания

Выступал одним из руководителей большевиков в ходе борьбы с восставшими крестьянами Тамбовщины, занимался идеологическим обоснованием подавления восстания. В своей статье «Товарищам, крестьянам Тамбовской губернии» Райвид угрожал, что все восставшие «будут беспощадно уничтожены, а их население отправлено на принудительные работы в другие губернии». («Известия Тамбовского губисполкома Р. К. и К. Д.» 1920. 7 сентября. № 20)

Райвид был расстрелян в 1937 году как участник «троцкистского антисоветского заговора» и таким образом стал «жертвой политических репрессий».