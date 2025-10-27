 

В Москве установили памятную табличку одному из организаторов подавления Тамбовского восстания

По сообщению политолога Ярослава Белоусова, в Москве по адресу Хоромный тупик, 2/6 была установлена табличка одному из организаторов подавления Тамбовского восстания 1920-1921 гг. Николаю Райвиду. Н.Я. Райвид занимал пост секретаря Тамбовского губкома РКП(б), был членом оперативного штаба при губЧК и губернского военного совета.
Выступал одним из руководителей большевиков в ходе борьбы с восставшими крестьянами Тамбовщины, занимался идеологическим обоснованием подавления восстания. В своей статье «Товарищам, крестьянам Тамбовской губернии» Райвид угрожал, что все восставшие «будут беспощадно уничтожены, а их население отправлено на принудительные работы в другие губернии». («Известия Тамбовского губисполкома Р. К. и К. Д.» 1920. 7 сентября. № 20) 

Райвид был расстрелян в 1937 году как участник «троцкистского антисоветского заговора» и таким образом стал «жертвой политических репрессий».
Белоусов отмечает, что "продавить установку табличку удалось фонду «Последний адрес», который специализируется на увековечении жертв политический репрессий. Председателем совета фонда является сбежавший в Европу иноагент и русофоб Сергей Пархоменко, также в состав учредителей фонда входит ещё один иноагент — Никита Соколов".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 24 сентября 2014 года состоится лекция «узника Болотной» Ярослава Белоусова: «РОССИЙСКАЯ ТЮРЬМА ГЛАЗАМИ ПОЛИТЗЕКА».
» 6 августа Мосгорсуд рассмотрит кассацию по делу "узника Болотной" Ярослава Белоусова
» Арестовали тамбовского мэра
» Тибет протестует
» Черепков хочет быть депутатом и губернатором
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Москве установили памятную табличку одному из организаторов подавления Тамбовского восстания

  • 15:07
  • 248

В Твери отпустили мигранта, сбившего четверых человек, в Воронеже отпустили главу азербайджанской диаспоры

  • 14:27
  • 369

Средний суточный заработок курьеров в Москве достиг 20,5 тысяч рублей

  • 09:46
  • 416

Подделка голоса кибермошенниками уже весьма успешна и продолжает совершенствоваться

  • 09:34
  • 331

В организации рабовладельческого скам-центра в Мьянме участвовали украинцы и среднеазиаты

  • 09:20
  • 359

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в Донецке, Брянской, Белгородской областях

  • 09:07
  • 343
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram