В Москве установили памятную табличку одному из организаторов подавления Тамбовского восстания
- 27.10.2025, 15:07,
- Новости
- 247
-
По сообщению
политолога Ярослава Белоусова, в Москве по адресу Хоромный тупик, 2/6 была установлена табличка одному из организаторов подавления Тамбовского восстания 1920-1921 гг. Николаю Райвиду. Н.Я. Райвид занимал пост секретаря Тамбовского губкома РКП(б), был членом оперативного штаба при губЧК и губернского военного совета.
Выступал одним из руководителей большевиков в ходе борьбы с восставшими крестьянами Тамбовщины, занимался идеологическим обоснованием подавления восстания. В своей статье «Товарищам, крестьянам Тамбовской губернии» Райвид угрожал, что все восставшие «будут беспощадно уничтожены, а их население отправлено на принудительные работы в другие губернии». («Известия Тамбовского губисполкома Р. К. и К. Д.» 1920. 7 сентября. № 20)
Райвид был расстрелян в 1937 году как участник «троцкистского антисоветского заговора» и таким образом стал «жертвой политических репрессий».
Белоусов отмечает, что "продавить установку табличку удалось фонду «Последний адрес», который специализируется на увековечении жертв политический репрессий. Председателем совета фонда является сбежавший в Европу иноагент и русофоб Сергей Пархоменко, также в состав учредителей фонда входит ещё один иноагент — Никита Соколов".