 

В Твери отпустили мигранта, сбившего четверых человек, в Воронеже отпустили главу азербайджанской диаспоры

 

В Твери суд отпустил азербайджанского мигранта, сбившего четырёх человек на остановке, в том числе двух сотрудниц МВД (они находятся в коме) и женщину с семилетним ребёнком (женщина получила тяжёлые переломы). Муж одной из женщин рассказал, что в суд на избрание меры пресечения водителю пришла национальная диаспора. Даже несмотря на то, что на автомобиле виновника дорожно-транспортного происшествия большое количество штрафов за превышение скорости, суд счёл возможным отпустить его под запрет определённых действий.

В Воронеже суд освободил из-под стражи лидера азербайджанской диаспоры региона и совладельца самого большого рынка города Юсифа Халилова, его обвиняли в даче взятки за признание его сына непригодным к службе в армии. Освобождение Халилова "стало возможным в результате дипломатических усилий президента Азербайджана Ильхама Алиева".
В Хабаровском крае мигрант-таксист сбил школьников, катавшихся на питбайке, они травмированы. Родителям школьников выписан административный штраф, об ответственности мигранта не сообщается.
