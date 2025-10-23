 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Брянской, Белгородской, Херсонской областях, ЛНР

Женщина, которая была за рулём, погибла при ударе дрона ВСУ по гражданскому автомобилю в Новых Юрковичах Климовского района Брянской области. В Севском районе атаками беспилотников повреждён свиноводческий комплекс "Мираторга".
В Кукуевке Валуйского округа Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по автомобилю погиб мужчина, ещё двое ранены. 
Погиб мужчина в результате украинского обстрела Алёшек в Херсонской области.
В Сватове, ЛНР, украинский дрон ударил по зерновозу, ранены двое. В Луганске на улице мужчина пнул колонку с игравшей украинской песней, и она взорвалась. Мужчина остался без ноги, также ранена женщина.
В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА произошёл пожар на предприятии.
Восемь частных домов и четыре автомобиля повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области.
В Нижегородской области повреждён объект энергетики.
Украинцы продолжают обстреливать Суджу в Курской области. штатный священник спецназа "Ахмат" отец Евгений сообщил"Обстрелы Суджи продолжаются. В основном FPV-дронами, но бьет и тяжелая артиллерия. Удары до Гончаровки долетают, но до центра города не долетает". При этом дроны-камикадзе долетают до любой точки города. Из-за обстрелов ВСУ все трассы, которые ведут к городу, перекрыты. "Пока там мирные люди, есть надежда, что город не до конца разрушат", - добавил священник.
