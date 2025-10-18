 

Минобороны запустило проект о доблести казаков в Великую Отечественную

Министерство обороны РФ запустило мультимедийный проект "И не померкнет никогда казачья боевая слава", рассказывающий о доблести казачьих частей в Великую Отечественную войну. Проект основан на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ: журналах боевых действий, боевых донесениях, картах боевых действий, исторических формулярах, а также других документах, которые ранее не были представлены широкой общественности. Одним из примеров ратной доблести казаков является проведение одной из крупнейших конных операций Великой Отечественной войны - Кущевской атаки, которая замедлила продвижение немецких войск на Кавказ на несколько дней, позволив советским войскам перегруппироваться, и внесла значительный вклад в победе Красной армии в Битве за Кавказ.
С 1943 года ряды казачьих кавалерийских дивизий были усилены танками и артиллерией, начали создаваться конно-механизированные группы и ударные армии. В августе 1945 года казаки 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса в составе конно-механизированной группы советско-монгольских войск прошли через пустыню Гоби и горный Хинганский хребет, нанеся сокрушительный удар по японским войскам. Маньчжурская операция стала одной из последних в истории масштабных кавалерийских атак.
Около ста тысяч казаков-кавалеристов награждены государственными орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. 262 казака удостоены звания Героя Советского Союза.
18 октября в России отмечается День памяти войсковой казачьей славы.
