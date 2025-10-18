Минобороны запустило проект о доблести казаков в Великую Отечественную

роект основан на уникальных документах из фондов Центрального архива МО РФ: журналах боевых действий, боевых донесениях, картах боевых действий, исторических формулярах, а также других документах, которые ранее не были представлены широкой общественности.

Одним из примеров ратной доблести казаков является проведение одной из крупнейших конных операций Великой Отечественной войны - Кущевской атаки, которая замедлила продвижение немецких войск на Кавказ на несколько дней, позволив советским войскам перегруппироваться, и внесла значительный вклад в победе Красной армии в Битве за Кавказ.