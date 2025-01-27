 

В Москве открылась выставка "Казачество и церковь в годы Великой Отечественной войны"

Выставка "Казачество и церковь в годы Великой Отечественной войны", на которой представлены уникальные документы о подвигах казаков и священнослужителей в 1941-1945 гг., открылась 27 января в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ).

В экспозиции представлены документы, запечатлевшие подвиги казаков в годы Великой Отечественной войны, например, старшего лейтенанта Константина Недорубова, под командованием которого сотня воинов уничтожила под станицей Кущевской более 200 солдат фашисткой армии в 1942 году. Также на выставке можно ознакомиться со свидетельствами помощи фронту Русской православной церкви: по данным РГАСПИ, духовенство в годы войны организовывало сбор тёплых вещей и подарков бойцам, вносило в Фонд обороны деньги и драгоценности, суммарно было собрано порядка 300 млн рублей.

При подготовке выставки были задействованы фонды и архивы Государственного архива Российской Федерации, Центрального архива ФСБ России, Центрального архива Министерства обороны РФ. Почти все документы на обозрение граждан РФ выставляются впервые. 

В столице выставка будет открыта в течение месяца, после она отправится в регионы России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Напротив финского посольства появилась выставка об истории русофобии в Финляндии
» Ветераны Великой ОВ в Прибалтике будут получать пожизненные выплаты
» Госдума ищет немецкие деньги
» В Иране открылась выставка карикатур про Холокост
» В Москве прошел Парад Победы
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бог после Освенцима

Бог после Освенцима

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Стопиццот оттенков баварского или День водолазa

Миссия для сверхмиллиардера

Миссия для сверхмиллиардера

Прорисовываются контуры грядущего

Прорисовываются контуры грядущего

Молдавские гроздья гнева

Молдавские гроздья гнева

Ломка мира начнётся после инаугурации

Ломка мира начнётся после инаугурации

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Киргизиии толпа убила русского школьника

  • 23:46
  • 130

В Москве открылась выставка "Казачество и церковь в годы Великой Отечественной войны"

  • 18:34
  • 239

В российском сельском хозяйстве дефицит кадров превысил 200 тыс. человек; возможно массовое банкротство заводов

  • 14:34
  • 267

Молодые британцы выразили желание жить при диктатуре

  • 12:22
  • 265

В Подмосковье нелегальные мигранты пытали 12-летнюю дочь раскалённым гаечным ключом

  • 11:59
  • 285

Издательство "Просвещение" обязано перечислить в бюджет 2 млрд рублей незаконно полученных доходов

  • 11:25
  • 249
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru