В Москве открылась выставка "Казачество и церковь в годы Великой Отечественной войны"

Выставка "Казачество и церковь в годы Великой Отечественной войны", на которой представлены уникальные документы о подвигах казаков и священнослужителей в 1941-1945 гг., открылась 27 января в Российском государственном архиве социально-политической истории (РГАСПИ).

В экспозиции представлены документы, запечатлевшие подвиги казаков в годы Великой Отечественной войны, например, старшего лейтенанта Константина Недорубова, под командованием которого сотня воинов уничтожила под станицей Кущевской более 200 солдат фашисткой армии в 1942 году. Также на выставке можно ознакомиться со свидетельствами помощи фронту Русской православной церкви: по данным РГАСПИ, духовенство в годы войны организовывало сбор тёплых вещей и подарков бойцам, вносило в Фонд обороны деньги и драгоценности, суммарно было собрано порядка 300 млн рублей.

При подготовке выставки были задействованы фонды и архивы Государственного архива Российской Федерации, Центрального архива ФСБ России, Центрального архива Министерства обороны РФ. Почти все документы на обозрение граждан РФ выставляются впервые.

В столице выставка будет открыта в течение месяца, после она отправится в регионы России.