 

Каждый день в Москве поступает от 5 до 10 заявок о поиске людей с деменцией, которые не знают, как вернуться домой

Как минимум пять заявок в день только в Москве получают операторы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" о пропаже людей с деменцией или другими когнитивными отклонениями, которые не знают, как вернуться домой, рассказал руководитель отряда Григорий Сергеев. "Он может внешне выглядеть совершенно здоровым человеком, но просто не знает, как вернуться домой. В Москве таких заявок у нас будет минимум пять в день", - сказал Сергеев, добавив, что число заявок в отдельные дни может доходить до десяти.

Для защиты пожилых людей, детей, в том числе с заболеваниями, или людей с деменцией, эксперт рекомендует надевать на них браслеты с информацией о людях, их заболевании, и их родных. Существуют и электронные устройства для отслеживания, но их часто забывают заряжать или они остаются дома.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конкуренция мировых авантюристов

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

