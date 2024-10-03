Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Воронежской областях

В поисковый отряд «ЛизаАлерт» Курской области с начала августа поступили 1100 заявок о пропавших без вести, при этом одна заявка может быть на поиск сразу двух, трех и более людей. По состоянию на 3 октября только 289 заявок закрыты со статусом «Найден, жив».