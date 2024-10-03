 

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской и Воронежской областях

За 2 октября в Белгородской области от украинских атак погибли 4 человека и ранены 24. 3 октября в посёлке Ясные Зори вновь ранен мирный житель.
Также в результате ночной атаки беспилотников ранена мирная жительница в Воронежской области, повреждены 16 домовладений.

 

В поисковый отряд «ЛизаАлерт» Курской области с начала августа поступили 1100 заявок о пропавших без вести, при этом одна заявка может быть на поиск сразу двух, трех и более людей. По состоянию на 3 октября только 289 заявок закрыты со статусом «Найден, жив».


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