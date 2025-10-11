Центробанк отказался использовать изображения православных храмов для оформления бумажных купюр.

Заместитель главы ЦБ Сергей Белов пояснил, что главная причина отказа заключается в том, что "Россия является многоконфессиальной страной": "Всё-таки Россия - многонациональная, многоконфессиональная страна. В ней живут люди с разными уникальными традициями, люди, которые исповедуют разные религии", - заявил зампред ЦБ.

Однако, «это опасное клише, за которым скрывается стремление затушевать роль православия», потому что именно благодаря православию "Россия сумела стать самой большой страной на планете".

Российская империя, основанная на православии, объединила более 200 народов и 30 религий, и стала крупнейшей в мире. Также, по данным опроса 2020 года, 63% населения России являются православными христианами.

Россия сможет быть "всем для всех" только оставаясь православной. Отказ от этого приведёт к сепаратизму и религиозным конфликтам».