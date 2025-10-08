 

В РПЦ подвергли критике план Центробанка убрать монастырь с денег

 

В РПЦ подвергли критике новый дизайн купюры номиналом 500 рублей, с которой назначено убрать Соловецкий монастырь. Центробанк РФ запустил голосование, участникам которого предлагается выбрать изображения для лицевой и оборотной стороны новой банкноты. В результате голосование политически раскололось на тех, кто голосует за за изображение горы Эльбрус, и за тех, кто, по призыву главы Чечни Рамзана Кадырова, голосует за «Грозный-Сити».

На этом фоне Центробанк, который сам же и создал эту коллизию, объявил о переносе выпуска новых пятисотрублёвых купюр. Прогнозов относительно новых сроков нет, однако это будет не раньше 2026 года.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Центробанк не будет изображать храмы на купюрах, ведь Россия многоконфессиональная страна
» РФ вдвое нарастила вложения в госдолг США, Центробанк отказывается это комментировать
» В РФ исламизировали тысячерублёвую купюру, Делягин предположил, что христианские символы разжигают национальную рознь
» Чеченцам нравятся портреты Рамзана Кадырова
» «Диалог-оптим» умер, но кризис пока живет
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

\

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

Конкуренция мировых авантюристов

Конкуренция мировых авантюристов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Репродуктивный контракт с государством

В РПЦ подвергли критике план Центробанка убрать монастырь с денег

  • 16:46
  • 274

Страховщики отказываются страховать ИИ-разработчиков, потому что не в состоянии просчитать риски

  • 13:28
  • 282

С 2023 года гражданства РФ лишились 2875 новых россиян, за 9 месяцев из Москвы выдворены более 15 тыс. мигрантов

  • 13:00
  • 430

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в Белгородской, Херсонской, Брянской областях, Донецке

  • 11:50
  • 531

Состояние 1% самых богатых граждан США увеличилось на четыре триллиона за год

  • 18:19
  • 563
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram