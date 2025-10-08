В РПЦ подвергли критике план Центробанка убрать монастырь с денег

В РПЦ подвергли критике новый дизайн купюры номиналом 500 рублей, с которой назначено убрать Соловецкий монастырь. Центробанк РФ запустил голосование, участникам которого предлагается выбрать изображения для лицевой и оборотной стороны новой банкноты. В результате голосование политически раскололось на тех, кто голосует за за изображение горы Эльбрус, и за тех, кто, по призыву главы Чечни Рамзана Кадырова, голосует за «Грозный-Сити».

На этом фоне Центробанк, который сам же и создал эту коллизию, объявил о переносе выпуска новых пятисотрублёвых купюр. Прогнозов относительно новых сроков нет, однако это будет не раньше 2026 года.