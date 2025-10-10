Павел Дуров предположил, что наше поколение войдёт в историю как последнее, у кого была свобода обмена информацией
Основатель "Телеграма" Павел Дуров отметил, что нынешнее поколение может стать последним, имевшим информационную свободу, поскольку с введением «антиутопических мер» в Сети «то, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля». Например, Британия вводит цифровые удостоверения личности, в Германии преследуют за критику чиновников в интернете, ЕС сканирует личную переписку.
«Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у которого была возможность свободного обмена информацией и которое позволило её отнять»,— предупредил Дуров.
«Нам внушили ложь. Нас заставили поверить, что величайшая битва нашего поколения — это уничтожение всего, что оставили нам предки: традиций, права на неприкосновенность частной жизни, суверенитета, свободного рынка и свободы слова (...) У нашего поколения остаётся всё меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами».
Несмотря на все эти рассуждения, Дуров сам надеется
"решать вызовы ИИ с помощью ИИ", при том что искусственный интеллект - мощнейший фактор опасности как в интернете, так и в реальной жизни, а также ключевой инструмент ограничений.
Так, газета "Нью-Йорк Таймс" отмечает, что технологии искусственного интеллекта могут использоваться для разработки смертельно опасных вирусов, а темпы развития ИИ опережают возможности по противодействию таким угрозам. Как указывает издание, в сентябре 2025 года ученые из Стэнфордского университета в США впервые применили ИИ для разработки искусственного вируса для борьбы с кишечной палочкой. По оценке экспертов, нейросети "с такой же легкостью" могут быть использованы для разработки смертельно опасного патогена, угрожающего всему человечеству. Опрошенные газетой эксперты считают, что "вопрос уже не в том, способен ли ИИ уничтожить человечество", а в том, "найдется ли кто-то достаточно безрассудный, чтобы создать подобную систему".