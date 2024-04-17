 

Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону и рассказал о попытках контроля со всех сторон

Основатель и владелец "Телеграма" Павел Дуров, живущий сейчас в Дубае, дал интервью популярному американскому журналисту Такеру Карлсону. Дуров объяснил, что выбрал Дубай для ведения бизнеса, убедившись, что ни в России, ни в Европе, ни в США он не сможет работать так, как считает нужным. В России он не видел возможностей для развития нейтральной информационной платформы, в Европейском Союзе ему препятствовали набирать работников в "Телеграм" за пределами ЕС, в США он подвергся уличному нападению (в Сан-Франциско) и к нему стали проявлять усиленное внимание американские секретные службы, за его спиной они пытались установить контроль над его инженером. Даже когда Дуров обосновался в Дубае, ему пришло письмо от американских конгрессменов-демократов, требовавших раскрыть личные данные протестующих, ворвавшихся в Капитолий 6 января 2021 года.
Также Дуров испытывает давление со стороны корпораций "Гугл" и "Эпл", заявляющих, что "Телеграм" позволяет публиковать контент, противоречащий их информационной политике, и угрожающих убрать это приложение из своих магазинов. В связи с этим, как признался Дуров, ему приходится иногда идти им навстречу и скрывать некоторую информацию хотя бы от глаз пользователей этих корпораций. 
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