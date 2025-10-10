 

В Еврокомиссии рассказали, что кредитовать Украину будут за счёт активов РФ и этому "нет альтернативы"

 

У Евросоюза нет альтернативы использованию активов России для выдачи кредитов Украине, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. По его словам, ЕС конструктивно работает над вопросом использования активов Центробанка РФ в качестве основы кредитования Украины: "Мы усердно работаем над этим, мы сделали это сегодня, но за кулисами также проделана большая техническая работа, которая будет продолжена. В целом мы прогрессируем, и альтернатив нет".

Великобритания, Франция и ФРГ совместно работают над вопросом возможной экспроприации суверенных активов РФ, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Президент России Владимир Путин шёл на уступки президенту США Дональду Трампу во время переговоров на Аляске, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков: «Мы там пошли на определенные уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что Путин "подробно проинформировал" лидеров стран СНГ о переговорах на Аляске и упомянул некое предложение Вашингтона, которое всё ещё актуально и "всегда будет актуально".


 


 

 


