В РФ потребление сахара почти в три раза превышает норму Минздрава
- 06.10.2025, 15:46,
Объём потребления сахара россиянами за последний год снова вырос на полкилограмма и в настоящее время составляет 23 кг при рекомендуемой Минздравом норме в 8 кг, сообщила
министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на форуме "Биопром".
"Вы сказали, что люди стали меньше употреблять сахара. Да нет, вот я взяла специально статистику посмотрела. У нас за последний год опять выросло потребление сахара на полкилограмма. Это при том, что норма Минздрава 8 кг, а мы опять вернулись к 23 кг".
По мнению Лут, для того, чтобы что-то изменить в этой модели потребления, начинать надо со школ.