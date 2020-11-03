Минздрав: антибиотики сегодня назначают в десятки раз чаще, хотя они бесполезны

"Ситуация с антибиотиками очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции - это бесполезная история".





Ранее заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев говорил, что антибактериальная терапия при лечении ковида неэффективна, однако случаи назначения антибиотиков медиками сегодня превышают нормы в десятки раз.