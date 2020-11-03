 

Минздрав: антибиотики сегодня назначают в десятки раз чаще, хотя они бесполезны

 
Минздрав обеспокоен тем, что россияне часто используют для лечения ковида антибиотики, которые по сути бесполезны для вирусных инфекций. Об этом сказала директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова: 

"Ситуация с антибиотиками очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции - это бесполезная история".


Ранее заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев говорил, что антибактериальная терапия при лечении ковида неэффективна, однако случаи назначения антибиотиков медиками сегодня превышают нормы в десятки раз.

 

Антибиотики могут быть полезны только тогда, когда к вирусной инфекции присоединяется бактериальная. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Главный инфекционист Миздрава признал перчатки неэффективными против ковида
» Массовые BLM-протесты в США не повлияли на распространение ковида-19
» За полгода от ишемии сердца умерло в 17 раз больше людей, чем от ковида
» 64% россиян не желают прививаться от ковида: за лето их число выросло
» Расходы на охрану здоровья матери и ребенка могут сократить втрое
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Белорусский протест: тренды конца октября

Белорусский протест: тренды конца октября

Не российское не сотрудничество. Есть ли шанс на поддержку у русских за границей?

Не российское не сотрудничество. Есть ли шанс на поддержку у русских за границей?

Роман Силантьев: «Защита докторской диссертации Мухетдинова является профанацией исламской теологии в России как науки»

Роман Силантьев: «Защита докторской диссертации Мухетдинова является профанацией исламской теологии в России как науки»

Реальная история похищения Джоконды

Реальная история похищения Джоконды

Лжеконсерваторы: охранители против русской нации

Лжеконсерваторы: охранители против русской нации

Ждать чуда пока не приходится

Ждать чуда пока не приходится

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Более 60% россиян не понимают современное искусство

  • 20:56
  • 83

Минздрав: антибиотики сегодня назначают в десятки раз чаще, хотя они бесполезны

  • 20:46
  • 95

В Москве преступная группа подделала документы для более чем 10 000 мигрантов

  • 20:04
  • 118

Со сТРАСТью о собственных нуждах

Демократы и республиканцы озабочены масками очень по-разному

  • 22:28
  • 413

Материнский капитал можно будет использовать на сельскую ипотеку

  • 21:48
  • 386
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru