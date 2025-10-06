Мигранты планировали взрыв в синагоге, в Красноярском крае предложили увидеть разницу между мигрантами и репатриантами

В Красноярске задержаны два уроженца Средней Азии, а в Пятигорске - гражданин России, планировавшие теракты
в синагоге и здании Еврейской религиозной общины.
В Подмосковье десятки мигрантов бурно развлекаются с обезглавленным трупом козла
, полиция не находит здесь нарушения.
В Красноярском крае региональный детский омбудсмен Ольга Мирошникова предложила видеть разницу между детьми мигрантов и детьми репатриантов (фактически, репатрианты - это приезжие таких национальностей, у которых нет государства, кроме российского). Идея была высказана в связи с тем, что дети приезжих массово проваливают тестирование по русскому языку. Однако часть депутатов заксобрания инициативу не поддержала, назвав ее сегрегацией.