 

Мигранты планировали взрыв в синагоге, в Красноярском крае предложили увидеть разницу между мигрантами и репатриантами

В Красноярске задержаны два уроженца Средней Азии, а в Пятигорске - гражданин России, планировавшие теракты в синагоге и здании Еврейской религиозной общины.
В Подмосковье десятки мигрантов бурно развлекаются с обезглавленным трупом козла, полиция не находит здесь нарушения.
В Красноярском крае региональный детский омбудсмен Ольга Мирошникова предложила видеть разницу между детьми мигрантов и детьми репатриантов (фактически, репатрианты - это приезжие таких национальностей, у которых нет государства, кроме российского). Идея была высказана в связи с тем, что дети приезжих массово проваливают тестирование по русскому языку. Однако часть депутатов заксобрания инициативу не поддержала, назвав ее сегрегацией.


 

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

Конкуренция мировых авантюристов

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

В Рунете продолжается взрывной рост дипфейков, их обнаружение усложняется из-за "качественного прогресса нейросетей"

В РФ потребление сахара почти в три раза превышает норму Минздрава

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгороде, Туапсе, Нижегородской и Херсонской областях, ЛНР

Мигранты планировали взрыв в синагоге, в Красноярском крае предложили увидеть разницу между мигрантами и репатриантами

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Брянской областях, ДНР

В ООН утеряли часть протоколов, касающихся переговоров о нераспространении ядерного оружия

