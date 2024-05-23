 

После ареста генерала Шамарина стало известно о проблемах со связью

 

Российским бойцам в зоне проведения специальной военной операции приходилось часто самим решать проблемы со связью, чтобы противник не мог их прослушать, и отставание в техническом плане сложилось из-за арестованного генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, считает ополченец Донецкой народной республики Александр Матюшин. «Мы несколько технически отставали от противника. Это касается не только систем связи, но и РЭБ (радиоэлектронной борьбы), и БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), и многого другого. Мы помним прекрасно снарядный голод», — сказал Матюшин. По его словам, для обеспечения безопасной связью российским военным пришлось проявлять смекалку. О смекалке, в частности, подробно писал в своём телеграм-канале российский военный связист Андрей Морозов (покончил с собой 21 февраля 2024 года). 

Также в 2019-м году вышел доклад Координационного центра помощи Новороссии, где, среди прочего, подробно разбирались проблемы со связью.  

Шамарин с апреля 2016 года был заместителем начальника Главного управления связи вооруженных сил России, с мая 2020 года — врио начальника, затем начальник Главного управления связи ВС России и заместитель начальника Генерального штаба ВС России.

 


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APN.ru