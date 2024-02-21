 

Погиб один из создателей Координационного центра помощи Новороссии Андрей Морозов (Мурз)

Кандидат медицинских наук, участник одесского пророссийского сопротивления и создатель канала "Призрак Новороссии" Владимир Грубник сообщил о смерти своего друга, одного из создателей Координационного центра помощи Новороссии Андрея Морозова (Мурза).
Предположительно, Андрей Морозов застрелился. О таком намерении он утром 21 февраля сообщил в своём телеграм-канале "Нам пишут из Янины", где подробно описал мотивы своего решения, связав их с приказом своего командира удалить сообщение с оценками Морозовым последних событиями на фронте. То, что он был вынужден это сделать, Морозов счёл умаляющи свою честь.  Также он оставил распоряжение употребить практически всё своё имущество "на оснащение 4-й омсбр ВС РФ внештатными БПЛА согласно планам, ранее составленным мной вместе с Александром Любимовым".
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APN.ru