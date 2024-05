Теория мозга и нанопсихология: экзистом и самопонятность

Самопонятность и самоочевидность - естественная установка человека воспринимать всё саморазумеющимся и узнаваемым. Гуссерль берёт это за скобки. И что там остаётся? Остаётся нечто, появляющееся тогда, когда мы возвращаемая назад к самим вещам без помехи от этой естественной установки. В результате мир становится неузнаваемым. Кстати, новый ракурс может в этом помочь.





В итоге, исчезает самопонятный предмет и остаётся некий неузнаваемый объект. Я называю это в своих исследованиях обьективацией. Такое неузнавание я познал тогда, когда мне было всего пять лет. Я шёл по коридору детского сада и удивился миру как некоей неузнаваемой материи окружающих предметов (не узнал стены, пол, перспективу уходящего вдаль коридора своего детского сада), а также удивился живым существам (детям и воспитательнице), которые меня тогда окружали. Затем, в какое-то мгновение такое необыкновенное и парадоксальное восприятие выключилось.





Такой вышеприведенный новый формат восприятия мира может стать одним из условий истинного творчества, в частности, философского творчества как разновидности художественного творчества, направленного на создание новых смыслов, которые никогда не знало человечество. Сама интенция, то есть, потребительская и жизнеутверждающая установка сознания и восприятия, является основанием самопонятности и самоочевидности. Наша живая система так выживает, упрощая мир лишь до ограниченно-актуального и полезного восприятия. Иначе бы наша психика была бы раздавлена в потоке ненужной и непонятной информации и парадоксов.





Поэтому нормальная психика - это психика, генерирующая самопонятные и самоочевидные психические контенты, как главные составляющие содержимого нашего сознания. То есть, нормальная психика - это психика, охваченная естественной установкой восприятия. Но если мы вырываемся из этой самопонятности или естественной установки, то возникает необычное восприятие, которое может быть оценено как временный сбой и нарушение сознания. Если мы можем сами регулировать включение этой непонятности, то есть, отключение самопонятности, то есть, умеем брать за скобки самопонятное, то мы совершаем психолого-феноменологическую редукцию, согласно Гуссерлю.





Таким образом, мы очищаем наш познавательный процесс от психологизма самопонятности, оставляя среди феноменов, как среди содержимого нашего сознания, лишь абсолютные и объективные сущности, как корреляты мира, находящегося вне нашего мозга и сознания. При этом, согласно Гуссерлю для такого познания мира, наличие мира как такового, как ноумена не актуально. Более того, мир научно и адекватно познаётся и это познание не нуждается в понимании того, что мир существует вне нас сам по себе.





Бессознательное отключение естественной установки часто ведёт человека к временной дееспособности. Так, например, согласно моим исследованиям, исполнитель на музыкальном инструменте, теряющий временно естественную установку, то есть, самопонятность в восприятии своих рук и пальцев, может временно утратить способность к исполнению музыкального произведения. Отключив естественную установку на самопонятность в восприятии своих рук и музыкального инструмента, музыкант начинает воспринимать свои пальцы как чуждые самодвигающиеся части руки. Это вызывает удивление. Оно может настолько сильно захватить музыканта, что он может перестать играть и даже сорвать своё выступление на концерте. Так хрупок мир привычных смыслов, которые могут разрушиться в условиях генерируемой парадоксальности и странности восприятия, возникающими благодаря феноменологической редукции.





Таким образом, включение естественной установки на самопонятность и само собой разумеющееся, с одной стороны, может быть регулируемым, то есть, сохраняться или "браться за скобки" (согласно Э. Гуссерлю). А с другой стороны, эта естественная установка или самопонятность может бессознательно отключаться в силу различных причин: дисфункций организма и мозга, психических нарушений, недостатка условий, утомления и др.





Самопонятность и самоочевидность в восприятии нашего Я, то есть, того самого близкого в нашем сознании, которое всегда рядом с нами, также является продуктом естественной установки. Эта установка прекращается при деперсонализации и дереализации, как психических нарушениях, приводящих к чувству кем-то сделанности мыслей, которые когда-то были "своими" и "родными". Выход за пределы естественной установки и самопонятности нашего Я - это продолжение феноменологической редукции, направленной на центр нашего сознания. Это трансцедентальная редукция нашего Я. Если субъект берёт лишь за скобки иллюзию самопонятности в восприятии нашего Я, то есть, естественную установку в отношении нашего Я, то он ещё не имеет психического нарушения. Более того, такая личность имеет основания и условия для истинного научного творчества и творчества в искусстве.





Если же отключение самопонятности в восприятии нашего Я происходит бессознательно и долгосрочно, причём человек начинает чувствовать свои мысли как кем-то сделанными, "пришедшими извне", кем-то подслушиваемыми настолько, что исчезает самопонятность и самоочевидность присутствия Я в человеке, то это обычно оценивается как наличие психического нарушения.





Таким образом, полное отключение самопонятности, то есть, естественной установки, это прекращение нормальной деятельности сознания. И наоборот, сохранение этой самопонятности, но при наличии способности отделять и осознавать, что данная самопонятность представляет собой лишь иллюзию, является основанием для развития разума, мышления, истинного творчества в науке и искусстве.





Необходимо признать, что мозг необходимо рассматривать не только как обитель нашего внутреннего мира, но и как некий объективно существующий субстрат, представляющий собой особую высокоорганизованную материю, погруженную в менее организованную материю организма и внешней природы. Можно ли говорить, что мозг как высшая организованная материя, знает о своём существовании, в силу того, что является обителью сознания. Мозг знает о себе или нечто иное знает о себе? Может ли мозг, как обитель сознания, знать о себе? И вообще, что должно представлять собой нечто, чтобы оно знало о своём существовании? Чем должно быть существо, чтобы оно имело свойство и способность знать о себе?





Видимо, знать о себе может лишь некое психическое бытие. Это психическое бытие способно иметь некое самоотношение и самоотражение с самим собой, благодаря которому развивается самовосприятие психического бытия. Это высшая форма обратной связи в высшей форме проявления живой системы. Она является продуктом деятельности экзистома [2-14] - мозговой системы, являющейся обителью экзистов как носителей смысловых процессов, генерирующих психическую субъективную реальность [2-14]. В лоне экзистома [2-14] как высшей формы живой системы рождается самая высшая иллюзия самопонятности наших различных феноменов, одним из которых является иллюзия самопонятности главного феномена - феномена нашего Я.





Необходимо научиться с помощью нанопсихологического подхода [2 -14] управлять различными наноструктурами [2-14] распределёнными в различных структурах мозга, нейросетей и гиперсетей. То есть, необходимо научиться включать или выключать различного уровня смысловые процессы, происходящие в экзистоме [2-14]. В том числе необходимо научиться отключать или включать вышеприведённые процессы генерации самопонятности, то есть, процессы естественной установки. Эти исследования приведут к обнаружению ключевых триггеров, отключающих процесс естественной установки. Хорошей подсказкой в поиске этих триггеров, могут оказаться исследования мозга людей, утративших естественную установку на восприятие мира в силу дисфункций мозга, вызванную инсультом и иными деструктивными возмущениями на мозг, приводящими к деперсонализации, дереализации и исчезновению самопонятности феномена Я.





Это позволит однозначно определить не только смыслогенерируюшие экзисты, участвующие в генерации субъективной психической реальности, но и раскрыть механизмы этой генерации.





В электрической системе видеоплейера есть ключевые участки проводимости, разорвав которые, можно на короткое мгновение выключить или задержать изображение на мониторе, то есть, сделать видеоизображение неподвижным.





Существует ли такая же аналогичная локальная ключевая зона проводимости нейросети человеческого мозга, создавая разрыв в которой, можно было бы на короткое мгновение выключить или задержать психические картинки сознания: представления или иные психические контенты сознания?





Именно на этот вопрос должна ответить нанопсихология, разработанная мною. В 2023 году в крупнейшем американском научном журнале "International Journal of Biomed Research" была опубликована моя статья "О нанотехнологическом подходе к мозгу"

(см. https:// clinicsearchonline.org/article/about-the-nanotechnological-approach-to-the-brain ) , в которой мной была обоснована нанопсихология как новая наука со своим предметом и задачами исследования. Впервые эти мои научные публикации об обосновании мною нанопсихологии как новой науки вышли в свет в России ещё в 2006 году. Это наука о возможности управления мозгом с помощью беспроводных управляемых извне внедрённых в мозг искусственных наночастиц и структур.





За прошедшие 18 лет это направление было поддержано многими моими зарубежными коллегами. Начались реальные эксперименты и вышло немало научных публикаций. Данная вышеприведенная статья, опубликованная в США в научном журнале "International Journal of Biomed Research" [14] (см. https://clinicsearchonline.org/article/about-the-nanotechnological-approach-to-the-brain) посвящена не только обоснованию нанопсихологии как науки, но и обзору научных статей различных зарубежных авторов, которые были написаны в рамках разработанной мною программы развития нанопсихологии. Эти авторы своими исследованиями подтвердили актуальность нового направления в психологии - нанопсихологии.





Исследования, проведённые мною показали [2, 3, 4, 8], что результатом когнитивного опыта в конечном итоге всегда является формирование некоей окончательной свёртки опыта в форму некоей мозговой структуры, коррелятом которой в пространстве субъективного мира, является смысл, как составляющая смысловой структуры человека. Не когнитивный опыт как таковой фиксируется благодаря пластичности мозга, а только такой опыт, который созрел до способности к свёртке в форме ключевого смысла - экзиста, который впоследствии и становится одной из составляющих экзистома, как совокупности различных экзистов. Не когнитивный опыт проявляет себя в коннектоме мозга, а экзисты. Не всякий когнитивный опыт становится содержимым экзистома, а только тот, который дозревает до уровня экзиста, то есть, к способности к свёртке.





Именно благодаря ключевым смыслам, существуют соответствующие ключевые коды и информации, которые способны основательно изменить психические процессы, вызвать трансформации психики. [3,8]. По сути своей, экзистом является совокупностью ключевых экзистов, на основании которых имеет место феномен сущности человека и личности.





Именно благодаря гиперсетевой структуре экзистома становится возможным возникновение новообразований в психическом контенте человека, так как в экзистоме содержатся экзист-операторы изменчивости. Благодаря экзист-операторам изменчивости психический мир изменяется в изменяющемся мире. Исследование механизмов деятельности экзист-операторов изменчивости позволит в будущем прогнозировать во времени трансформации психического контента, то есть, содержимого субъективного мира человека. Все эти возможности отсутствовали в концепции когнитома.





Коннектом как некая поверхностная регистрация системы активности групп нейронов и функциональных систем нейронов требует отдельной математической обработки, чтобы из коннектома выделять и фильтровать структуры, являющиеся основанием образования экзиста.

Механизмы процессов пластичности памяти, обусловленные самосборкой конформационных структур белков мозга и более сложных молекулярных машин мозга, лишний раз подтверждают молекулярную природу процессов свёртки когнитивного опыта до уровня экзиста. Нами показано, что намного продуктивнее рассматривать когнитивные процессы мозга на уровне сетей молекулярных машин и молекулярных систем, а не на уровне нейросетей.





Развивать это направление лучше всего, благодаря нанопсихологическому подходу [14], разработанному нами в рамках обоснованной нами нового направления - нанопсихологии, как науки изучающей корреляции между управляемыми молекулярными процессами мозга и психическими процессами в режиме «здесь и сейчас» [5,6,7]. Это становится возможным, благодаря внедрению в мозг управляемых извне искусственных наночастиц [5,6,7,14]. Внедрение управляемых наночастиц в мозг с целью активизации в нём специализированных нейронов или специализированных групп нейронов, ответственных за целостное восприятие или ментальные психические процессы, может стать перспективным для восстановления утраченных психических функций [6]. Поэтому у нанопсихологии, как новой науки много перспектив.





Неспроста Э. Гуссерль утверждал, что между реальностью и сознанием есть пропасть смысла. А пропасть между структурами мозга и субъективным миром человека также является пропастью смысла. И эти смыслы нужно глубоко исследовать как на уровне мозга, то есть на уровне экзистов, так и на уровне субъективного мира человека. В результате этот мостик между мозгом и субъективным миром человека будет построен на основании промежуточной материи как результата синтеза экзистов мозга и смысловых структур субъективного мира человека.

Именно экзистом со своей специализированной гиперсетевой и уникальной системой нейронов, а также функциональной системой нейронов является нейробиологическим и молекулярно-машинным основанием феномена вторичного отражения первично отраженной информации - феномена рефлексии, благодаря которой возникают осознающие существа, имеющие свое субъектное и смысловое отношение не только к миру, но и к самим себе [ 11,12, 14]. И это не менее актуально, по сравнению со знанием нашего уникального генома.





По сути своей, мною создана экзист-гиперсетевая молекулярно-машинная модель возникновения смыслового отношения человека не только к тому, что находится вне его, но и к самому себе. С одной стороны, исследование экзистов, будут бесконечно близко подходить к нашим смыслам, а с другой, стороны наши смыслы будут близко подходить к экзистам. И в точке сингулярности, они сойдутся. Это и будет мостиком между нашим субъективным миром и мозгом. Наше Я - это наш уникальный экзистом!





Библиография:

1. Анохин К.В. Когнитом : алгоритмическая теория высших функций мозга,

Сборник тезисов XXIV съезда физиологического общества им. И. П. Павлова. Санкт-Петербург, 2023. С. 7.

2. Гарифуллин Р.Р. Иллюзионизм личности как новая философско-психологическая концепция (монография) Йошкар-Ола: Марийский полиграф. издат. комбинат, 1997. - 400с.

3. Гарифуллин Р.Р. Кодирование личности от алкогольной и наркотической зависимости. Манипуляции в психотерапии (монография). Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 256 с.

4. Гарифуллин Р.Р. Психокоррекция смысловых структур наркозависимой личности. Автореферат диссертации, Казань, 2000, - 26 с.

5. Гарифуллин Р.Р. Нанопсихология как новая наука. Нанофилософия как новое мировоззрение. // Человек перед лицом глобального вызова/ Философское общество Татарстана.- Казань, 2006.- С. 101-106.

6. Гарифуллин Р.Р. Нанопсихология как новое основание когнитивной науки //Актуальные проблемы современной когнитивной наук: Материалы седьмой всероссийской научно-практической конференции с международным участием.- Иваново, 2014.- С. 23-24.

7. Гарифуллин Р.Р. Нанопсихология как новая наука. Нанофилософия как новое мировоззрение //http://psyfactor.org/lib/nanopsychology2.htm

8. Гарифуллин Р.Р. Основы постмодернистской психологии.- Казань: ИПК «Бриг», 2015. 196 с.

9. Гарифуллин Р.Р. Нанопсихология как новая наука // Феномены природы и экология человека: Сборник трудов и материалов пятого международного симпозиума.- 2008, с.134-140.

10. Garifullin R.R.(2018) Postmodern psychology of personality. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, Opcion, Ano 34, Especial №14. 380-393

11. Гарифуллин Р.Р. Я и прото-Я. Философско-психологические основы рефлексии. Монография — Казань, — 2019: https://psyfactor.org/lib/garifullin-kniga-kogito.htm

12. Garifullin R.R. I and proto-I. Philosophical and psychological foundations of reflection. Monograph. — Kazan: IPK "Brig", 2019.: https://psyfactor.org/lib/garifullin-i-and-proto-i.htm

13. Р.Р. Гарифуллин , Геном, коннектом, когнитом, экзистом: мозговые механизмы возникновения субъективного мира и нанопсихология: https://www.securitylab.ru/blog/personal/RamilGarifullin/353235.php

14. Ramil Garifullin. About the Nanotechnological Approach to The Brain. International Journal of Biomed Research. 2023. 2(4): DOI:10.31579/2834-8087/025: https://clinicsearchonline.org/search?keyword=About+the+Nanotechnological+Approach+to+The+Brain





Доцент института психологии и образования КФУ,

кандидат психологических наук

Рамиль Гарифуллин