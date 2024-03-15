Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Этот фильм нет желания ругать, потому что – зачем? Ведь он о войне на Донбассе, он снят «с российской стороны», и в нём, безусловно, много правды. Недостатки его, скорее, в том, чего в нём нет, – а не в том, что есть.





Я не буду ругать, но буду констатировать.





Прежде всего и самое заметное: фильм под самое горло набит символизирующими деталями. То, что он снят «по Проханову», конечно, многое объясняет. У зрителя нет ни одного шанса «не заметить» то, что ему разжуют и пропихнут, как младенцу на искусственном вскармливании в деревенских семьях.

Так вот главное, что нам разжуют и пропихнут прямо в горло, – это что в Донбассе воюют за Советский Союз и русский язык. Мальчонка с красным флагом, обвешанный спереди и сзади портретами классиков (именно так, и из классиков старательно выбраны Пушкин и Гоголь) встаёт на пути у танка – и ты буквально не знаешь, то ли заплакать (ведь сейчас произойдёт страшное, а мальчонка такой хороший), то ли выругаться от того, что тобою так неприкрыто, так беззастенчиво манипулируют.





И на этой развилке зритель обречён провести чуть ли не весь фильм.

Нам покажут, как не служивший в армии москвич-писатель только что не имел никакого касательства к Донбассу и «это другой стране» Украине, но поехал искать брата и стал упорным воином-героем.





Нам покажут, как героически и трагически гибнут его друзья-однополчане.





Нам покажут любовь к чистой девушке посреди ужасов войны.





Нам покажут, как страдают от войны матери и дети, как горят мирные жилые домики.





Нам покажут отчаянного мерзавца – брутального наёмника, рвача и предателя (кстати, внешне он похож на Е. Пригожина; думаю, это следует записать в актив фильма).





Нам покажут умного и совестливого командира, слугу народа (и СССР), отца солдатам.





Нам покажут многонациональных солдат, едущих воевать за Донбасс.





Нам покажут, как украинцы ездят на танках по портретам русских классиков, пытают и убивают пленных.

Нам покажут суровые и горестные лица мирных жителей и солдат, осуждающих войну, но воюющих, потому что Так Надо.





Нам покажут украинского лётчика, только что бомбившего жилые дома, а теперь корчащегося в судорогах раскаяния и вопящего «Я русский!». И это единственный момент, когда слово «русский» в фильме применяется не к языку, а к человеку.





Нам покажут Удачное Стечение Обстоятельств, благодаря которому хороший человек только и может выжить.





Теперь о том, чего в фильме не покажут.

Того, что идёт война за будущее русского народа и русскую землю.

Того, что быть русским (применительно к гражданам Украины) – это мировоззренческий выбор. К примеру, когда к нашим солдатам-добровольцам присоединяется сбежавший от украинцев вместе с танком танкист – вообще-то, стоило бы упомянуть, что, с точки зрения нашей стороны, он совершил подвиг. Но украинский командир презрительно скажет про паренька: «зрадников никто не любит» – и, увы, далее это никак не будет опровергнуто, братания с выбравшим русскую сторону солдатом и того, как его принимают в русскую боевую семью, – нам не покажут.

Не покажут и разъяснения, где вообще в этой войне Российская Федерация, что она в это самое время делает. Хотя нет: всё же мельком скажут, что подписала Минские соглашения. Это уже мощный реализм, как и упоминание того, что мутные личности воруют уголь из шахт грузовиками, вывозят в обе стороны и бесстыдно обогащаются. Ещё будут вестись речи, что за сбитый украинский самолёт полагаются откуда-то деньги, но эта тема также останется нераскрытой.





Но главное: не покажут света в конце тоннеля. Вообще, это типично прохановское: русские (советско-русские, в мировоззрении Проханова) герои должны максимально жертвенно и душераздирающе умирать. Верить русским полагается, молиться и сочинять стихи полагается, терзаться «я убил человека!» – полагается, а вот оптимизма не полагается, оптимизм – вообще не наш метод. Все светлые, радостные моменты, какие есть в фильме, нужны для контраста, чтоб как можно тяжелее и размашистее – й-эх! – размозжить их украинским… то есть, простите, нацистским кулаком. Когда наш герой убивает украинского солдата – свастика показана крупным планом. Ведь без свастики было бы непонятно, почему мы хорошие, а они плохие, правда? А так сразу стало понятно.

За одно, впрочем, создателям фильма моя безоговорочная благодарность: за то, что не переводят мову на русский. Видимо, это должно подчеркнуть, что воюет с обеих сторон «один народ», только с одной стороны – предавший советские идеалы и русскую классическую культуру, а с другой – не предавший. Но всё равно спасибо: переводить простую бытовую мову на русский есть нелепость, да ещё и вредная (поддерживающая украинский миф об «особом самостоятельном языке»).

Зато другой миф – советский – фильм даже не думает разоблачать. Казалось бы, именно любимый отцом-командиром Ленин прирезал Донбасс к Украине, заложив мину замедленного действия. Однако об этом нам не скажут. Зачем, если можно просто давить на нацизм? А так ещё, не дай бог, поставишь под сомнение любимый красный флаг, и потребуется более сложное объяснение, чем «хороший флаг vs. плохая свастика».





…Я нисколько не спорю с тем, что в фильме есть много правды, и охотно верю, что там «снялись несколько солдат, накануне вернувшихся из зоны СВО», как рассказал режиссёр Илья Казанков. И всё же, если обобщить, в нём не хватает актуальности для дня сегодняшнего и не хватает внятного целеполагания. Последнее, впрочем, очень реалистично. Показан тяжёлый локальный конфликт, где «все умерли», но вроде как есть задел на продолжение. Неужто опять по Проханову?