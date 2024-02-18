Одна из ведущих телевизионных корпораций Британии ITV сняла почти двухчасовой документальный фильм о военных действиях на Украине с российской стороны (фильм так и называется: "Война на Украине: Другая сторона"). Предполагалось, что фильм должен способствовать формированию у зрителя объективной картины происходящего. Он должен выйти на экраны 19 февраля, но его заранее подвергли критике как "путинскую пропаганду". Сообщается, что опрошенные в фильме люди, как военные, так и гражданские, говорят о нацистах на Украине, от которых нужно избавиться; также там отрицается, что имела место так называемая "резня в Буче".

Критики в Британии возмущены тем, что Россия в фильме показана как "хорошая сторона".