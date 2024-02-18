 

Британская корпорация ITV сняла фильм "с российской стороны фронта" и получила критику ещё до выхода фильма на экран

Одна из ведущих телевизионных корпораций Британии ITV сняла почти двухчасовой документальный фильм о военных действиях на Украине с российской стороны (фильм так и называется: "Война на Украине: Другая сторона"). Предполагалось, что фильм должен способствовать формированию у зрителя объективной картины происходящего. Он должен выйти на экраны 19 февраля, но его заранее подвергли критике как "путинскую пропаганду". Сообщается, что опрошенные в фильме люди, как военные, так и гражданские, говорят о нацистах на Украине, от которых нужно избавиться; также там отрицается, что имела место так называемая "резня в Буче". 
Критики в Британии возмущены тем, что Россия в фильме показана как "хорошая сторона".
В комментариях к статье о фильме в "Дейли Мейл" люди массово пишут, что они хотят получать информацию о происходящем от обеих сторон конфликта, чтобы составить собственное мнение.
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APN.ru