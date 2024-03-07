 

На смену рынку, городу и селу

Современное общество основано на разделении города и села, дорогой и сложной транспортной логистике. А также сложных и уязвимых экономических связях. Энергетике, которой для нормального функционирования надо очень и очень много, от топлива до бесконечных линий электропередач. Мы живём в хрупком созависимом обществе, где в целом мало что из необходимого для жизни человека в достаточном количестве производится на месте.

 

Но новые технологии со временем могут многое изменить, сделать человеческие сообщества гораздо более защищёнными от социально - экономических изменений и природных катаклизмов. При в той или иной степени натуральном хозяйстве новые технологии смогут гораздо полнее раскрыть свой потенциал.

 

Например, промышленность постепенно перестраивается на основании 3D – технологий и робототехники. Широко будут распространены 3D – принтеры, которые печатаются на других 3D – принтерах. И на которых печатают большую часть изделий, необходимых для жизни.

 

Также широко будет применяться автономные и дистанционно управляемые роботы самого разного назначения. Производства, основанные на 3D- технологиях и робототехнике, будут потреблять сравнительно немного энергии и занимать мало места. Они усовершенствуются для использованная гораздо большего спектра сырья, а не только термопластиков и производных от них материалов. Особенно для максимально полного вторичного использования различных видов пластика и дешевых видов минерального сырья (известняк, цемент, бетон), а также расширения перечня имитаторов, могущих заменять самые разные виды металлов. Как источники сырья будут активно использоваться наши свалки и развалины построек.

Максимально автоматизированное производство может полностью раскрыть свой потенциал, если будет работать на конкретные нужды, а не на коммерческую прибыль. Например, роботов можно спокойно включать и отключать в зависимости от того, надо произвести что-либо или нет. Они нуждаются в ремонте, а не в зарплате. И они, наряду с 3D – принтерами, могут сделать достаточно автономным сравнительно небольшой коллектив.

 

Питаться люди будут равномернее и экономнее, чем сейчас. В целом меньше станет значение говядины, баранины злаков. Вырастит значение мяса птицы, нутрии крольчатины, прудовой рыбы, овощей. В плане добычи пищи крайне продуктивно интенсивное овощеводство, разведение грибов, выращивание домашней птицы, кроликов и нутрий, а так же выращивание разных видов рыбы (от щуки и толстолобика до форели). Эти формы сельского хозяйства не требуют чрезмерных затрат и обширных площадей.

 

Сельскохозяйственные растения теперь можно выращивать и без сельхозугодий: есть гидропоника, аэропоника. В небольших замкнутых пространствах можно разводить съедобных животных и птиц, рыб и моллюсков. К тому же пищу уже сейчас синтезируют напрямую, без использования животных и растений.

 

В плане добычи электроэнергии происходит переход на использование термоядерного синтеза, энергии ветра и солнца. Такие технологии станут максимально дешевыми и эффективными. Причём солнечная энергетика предполагает большую автономность малых групп людей, а ветряная – большей кооперации. Транспорт переходит на зарядку от этих источников энергии. Правда для этого будут необходимы соответствующий климат (много солнечных дней, достаточно тёплая погода). А он, по-видимому, будет достаточно активно колебаться. Поэтому энергию ветра и солнца надо будет «страховать» биогазом, традиционной нефтью. Возможно, значительную роль будет играть водородная энергетика.

В целом современные технологии позволяют сделать многие производственные комплексы компактными и транспортабельными. Современные сооружения могут быть лёгкими, просто разбираться и собираться, иметь хорошую теплоизоляцию (хотя далеко не всегда этим критериям соответствуют дешевые коммерческие материалы).

 

Большое значение приобретут наземные и летательные средства передвижения на электрической или любой другой дешевой тяге, не имеющей отношения к углеводородам. Большое значение будет иметь низкая энерго- и материалоёмкость, простота и выносливость транспортных средств. А также независимость от качества дорог, причалов, взлётных полос и пр..

 

Некоторые сообщества будут производить экранопланы огромной грузоподъёмности, могущие вертикально взлетать с земли воды. Будут активно применяться грузовые беспилотники, воздушные, наземные и надводные. Грузоподъёмность и дальность действия которых будет также активно расти. Со временем на них можно будет достаточно просто перебрасывать с места на место целые производствено - жилые модули вместе с их обитателями.

 

В космонавтике возможно появление относительно доступных технологий для вывода спутников на орбиту. Либо появятся космические станции для постоянного обитания людей — своеобразных «космических кочевников». Но этот вариант ближе к космоопере, чем к футурологии… Гораздо вероятнее, что результаты исследований на космических станциях будут применять на Земле для создания искусственных обитаемых сред.

Подобные технологии помогут создавать передвижные автономные производственно-жилые модули, подобные космическим и полярным станциям. Часть населения земли сможет обходиться без известных нам городов и сел. Всё необходимое, от пищи до космических аппаратов, порой смогут производить на таких вот станциях. Которые теоретически можно развернуть в любом достаточно благоприятном месте. Всё - таки жители подобных модулей будут стремиться избегать слишком агрессивной окружающей среды. Но вполне смогут комфортно жить где-нибудь на голых скалах или даже в воде, под землёй.

 

При этом города могут сохранить древнюю функцию политического контроля над территорией, останутся идеологическими центрами (местами расположения почитаемых храмов, памятников и пр.).

 

Возможно, такие станции, тем более, мобильные, будут использоваться не так часто. Но, в любом случае, будут востребовано и достижимо производство местными силами пиши, электроэнергии, промышленных изделий. А также независимость от состояния транспортной инфраструктуры и энергетического комплекса. Особое значение будет иметь защита от колебаний климата. Что может существенно поколебать привычное нам разделение на город и село, а также в той или иной степени отказаться от части элементов современной рыночной экономики. К тому же коллективы выживания и их локальные сети вновь, как и в древности, смогут самостоятельно и достаточно эффективно обеспечивать значительную часть своих потребностей.

 

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