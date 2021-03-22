Неофеодализм и натуральное хозяйство.

Натуральное хозяйство – это когда люди производят всё необходимое (пищу, ремесленные изделия) в рамках небольших замкнутых коллективов. Эти коллективы испытывают минимальную потребность контактировать с подобными себе, у их членов крайне мало стимулов для торговли. Обычно эти контакты вызваны не экономическими факторами: военным, религиозным, давлением государства и пр.. Часто ведущими натуральное хозяйство считаются наименее развитые общества или, общества, пережившие серьёзный регресс. Хотя такое утверждение нередко оспаривается.

В наше время технический рост возможностей отдельного товаропроизводителя идёт рука об руку с понижением эффективности бизнеса как такового. Недаром крупнейшие предприниматели стремятся как можно быстрее инвестировать свои капиталы в политическую власть и земельную собственность. Знают люди, куда ветер дует …

Тем более, что такой процесс уже имел место при вторичной феодализации итальянских городов эпохи Возрождения. Но торговля и промышленность в Италии не исчезла.

А нынешние не в пример высокие технологии дают небывалые возможности для развития натурального хозяйства и автаркичных сообществ. Которые будут стремиться и уже имеют возможности самостоятельно производить для себя всё необходимое.

Именно в них окончательно воцарятся 3D – принтеры. 3D – принтеры, которые печатаются на других 3D – принтерах. И на которых печатают большую часть изделий, необходимых для жизни. При натуральном хозяйстве это устройство сможет гораздо полнее раскрыть свой потенциал, чем при товарном.

Также широко будет применяться автономные и дистанционно управляемые роботы самого разного назначения. Производства, основанные на 3D- технологиях и робототехнике, будут потреблять сравнительно немного энергии и занимать мало места. Они усовершенствуются для использованная гораздо большего спектра сырья, а не только термопластиков и производных от них материалов. Особенно для максимально полного вторичного использования различных видов пластика и дешевых видов минерального сырья (известняк, цемент, бетон), а также расширения перечня имитаторов, могущих заменять самые разные виды металлов. Как источники сырья будут активно использоваться наши свалки и развалины построек. (Статьи на эту тему вызвали достаточно большой интерес. Позднее сходные идеи применительно 3d-технологий в космонавтике озвучил Д.О. Рогозин) Идея, к стати, при должном технологическом обеспечении может оказаться продуктивной. И не только в космосе. Это смотря какой уровень «всеядности» 3d-принтера и какова доступность «стандартного» сырья. Технологии совершенствуются, а с сырьём могут быть проблемы. И очень серьёзные).

В плане добычи электроэнергии происходит переход на использование энергии ветра и солнца и некоторые другие альтернативные виды. Такие технологии станут максимально дешевыми и эффективными. Причём солнечная энергетика предполагает большую автономность малых групп людей, а ветряная – большей кооперации. Транспорт переходит на зарядку от этих источников энергии. Правда для этого будут необходимы соответствующий климат (много солнечных дней, достаточно тёплая погода). А климат, по-видимому, будет достаточно активно колебаться. Поэтому энергию ветра и солнца надо будет «страховать» биогазом, традиционной нефтью. Возможно, значительную роль будет играть водородная энергетика.

Питаться будут равномернее и экономнее, чем сейчас. В целом меньше станет значение говядины, баранины злаков. Вырастит значение мяса птицы, нутрии крольчатины, прудовой рыбы, овощей. В плане добычи пищи крайне продуктивно интенсивное овощеводство, разведение грибов, выращивание домашней птицы, кроликов и нутрий, а так же выращивание разных видов рыбы (от щуки и толстолобика до форели). Эти формы сельского хозяйства не требуют чрезмерных затрат и обширных площадей.

Сельскохозяйственные растения теперь можно выращивать и без сельхозугодий: есть гидропоника, аэропоника. В небольших замкнутых пространствах можно разводить съедобных животных и птиц, рыб и моллюсков.

В целом современные технологии позволяют сделать многие производственные комплексы компактными и транспортабельными. Современные сооружения могут быть лёгкими, просто разбираться и собираться, иметь хорошую теплоизоляцию (хотя далеко не всегда этим критериям соответствуют дешевые коммерческие материалы).

Что касается Интернета то на место единого сетевого пространства придут локальные сети, к которым будут подключаться сообщества, находящиеся под единой властью, либо независимые друг от друга, но союзные сообщества. Важным преимуществом таких сетей будет обмен информацией в режиме реального времени. Причём уровень интеграции информационных сетей разных сообществ, уровень доступа к открытой внутри сообщества информации может быть разным.

Большое значение приобретут наземные и летательные средства передвижения на электрической или любой другой дешевой тяге, не имеющей отношения к углеводородам. Большое значение будет иметь низкая энерго- и материалоёмкость, простота и выносливость транспортных средств. А также независимость от качества дорог, причалов, взлётных полос и пр..

Некоторые сообщества будут производить экранопланы огромной грузоподъёмности, могущие вертикально взлетать с земли воды. Будут активно применяться пилотируемые и беспилотные квадрокоптеры грузовые и пассажирские. Наверное, будут использоваться сравнительно небольшие космические ракеты для вывода спутников на околоземную орбиту.

Подобные технологии помогут создавать передвижные автономные производственно-жилые модули, подобные космическим и полярным станциям. Часть населения земли сможет обходиться без известных нам городов и сел. Всё необходимое, от пищи до космических аппаратов, порой смогут производить на таких вот станциях. Которые теоретически можно развернуть в любом достаточно благоприятном месте.

Но всё же обмен и взаимодействия между разными группами людей не исчезнет. Тем более, что жизнь в описанных выше автономных передвижных комплексах будет доступна далеко не всем.

Будет сохраняться спрос на некоторые виды сырья, которое будет не всем доступно. Это может оказаться какой-либо вид топлива. Или материал, без которого трудно будет делать какие-либо изделия достаточно качественными. Или какие-либо сложные и нужные приборы.

Наконец, будут импортироваться и экспортироваться предметы, обладание которыми будет считаться престижным.

В таком мире автономных сообществ желательно сохранение государственной власти. Но теперь основной функцией государства будет поддержание мира и безопасности, а не содержание инфраструктуры. Оно может эффективно помочь отдельным группам людей спастись от агрессии как представителей своего вида, так и от природных катаклизмов. Опять же, не все смогут сесть в свои экранопланы и перебраться в тихое место. А если придётся уходить в космос? Поэтому «вопросы безопасности» неизбежно включают в себя и наиболее сложные и дорогие научно-технические проекты.

Конечно, государство должно соблюдать право людей на свободу воли и свободу выбора. Оно должно сохранять за людьми возможность для достаточно автономной самоорганизации и самоуправления. Которые постепенно смогут полностью взять на себя содержание местной инфраструктуры, решение социальных вопросов. А также будут оказывать государству разного рода поддержку.

Но будет ли всё это реализовано на практике? Современные технологии дают очень многое и для стремящихся к неограниченной власти. …



