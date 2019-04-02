Квантовое человечество XXI века

Ближайшее будущее — это исторический период, в который возможен исторический максимум вариантов развития для большинства достаточно больших групп людей. От разных видов и типов исчезновения до превращения в нечто новое. Причём это новое также может быть совершенно разным.

Возможность крайнего внутреннего разнообразия сценариев развития, как для человечества в целом, так и для отдельных групп людей исходит из единства мира и (пока ещё) высокого уровня материальной и других видов культуры. Максимально большое количество людей обладает максимальным уровнем технической оснащённости, возможностью для установления друг с другом самых разных контактов и быстрого перемещения на максимально далёкие расстояния.

Известны и относительно доступны всевозможные методы и принципы того, как «построить свою жизнь», а также технологии для реализации этих принципов. К тому же новые вызовы и трудности будут способствовать различным неординарным попыткам ответить на них.

Поэтому период времени до конца XXI века может стать временем очень быстрого, но неустойчивого воплощения в жизнь каких угодно принципов бытия, соседствующих и иногда стремительно сменяющих друг друга. Что можно назвать аллегорией всеобщего воскресения всех живших когда-то людей на Страшном суде. В данном случае — принципов жизни.

Понятно, что это будет не глобальный, единый, процветающий мир по Фукуяме эпохи расцвета. Наоборот, разные люди будут стремиться изолироваться от «всех остальных» с максимальной для себя пользой. И для этого будут использовать совершенно разные методы и принципы жизни, поведения. Ведь и возможности у всех разные.

А что же мировая элита, которая реально очень много контролирует «в общем и целом» основные и материальные и интеллектуальные активы? В принципе, будучи консолидированной, она может вести человечество туда, куда её нужно. Но путей «реформирования человечества» согласно нуждам самых могущественных людей на планете так же множество. От замены «всех остальных» роботами и нейросетями до введения для многих людей надёжного Базового основного дохода, до представления обычных людей самим себе с вмешательством в ограниченных масштабах (как в пелевинском «SNUFF”). Есть и другие подходы.

И тут возникает вопрос, насколько эта самая элита консолидирована и управляема? Не столько как целое, сколько её отдельные сегменты? Вопрос, как говорится, открытый…

К тому же в процессе выяснения всех этих вопросов отдельным центром силы может оказаться искусственный интеллект. То, что предназначено для того, чтобы сделать общество более предсказуемым, может усложнить ситуацию. Например, «Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям», — рассказал Герман Греф, отвечая на вопрос о рисках внедрения этой технологии и причинах многомиллиардных убытков «Сбербанка» (1). Не берусь судить, что стало с деньгами, но роль даже малой погрешности показана довольно точно.

В общем, наступает период, когда может быть что угодно. От централизованно управляемого в реальном времени человечества до совершенно замкнутых малых сообществ. Либо «централизованное человечество» и малые сообщества могут не знать о существовании друг друга, по крайней мере, какое-то время…

Есть возможности для самого пёстрого в истории человечества разнообразия и максимально быстрой изменчивости. Так же, как и для очень быстрой и полной победы одного или нескольких основных «организующих начал», которые почти сразу ликвидируют всё потенциальное разнообразие. Тем более, что благодаря различным современным технологиям всё что угодно может как легко развиться, так и исчезнуть, стремительно и почти бесследно.

При всём при этом в отдельных местах и группах людей изменения могут происходить очень медленно. Как уже говорилось, нынешняя культура предоставляет открытые возможности для всего.

Что же будет на самом деле, зависит от индивидуальной и внерациональной составляющей истории: отдельных личностей и их судеб, случайностей (неслучайных и вполне себе настоящих). В течении XXIв. личное, отдельное и непредсказуемое будет раз за разом определять то, что в будущем, возможно, начнут считать непреложной закономерностью.

Например, на смену современной бюрократической системе могут прийти малые автономные сообщества, основанные на горизонтальных социальных связях, которым государства делегирует ряд своих нынешних функций. А может возникнуть система непрерывного руководства из единого центра всем и вся в режиме реального времени. Что будет на практике во многом, конечно же, зависеть от различных тенденций, закономерностей и пр.. Но выбор между ними будут определять конкретные люди и события. А совершенные технологии смогут придать их выбору дополнительную весомость

Некоторые люди будут делать свой важный выбор осознанно, но очень многие будут думать, что делали нечто совсем другое… Возможно, определяющие будущее личности, решения и события будет широко известны. А быть может, об их значении никто никогда не узнает (включая самих этих людей).

Понятно лишь то, что от известного нам теперь общества и культуры к концу XXIв. мало что останется (возможно, за исключением целенаправленно сохраняемых заповедников). Тогда же время небывалого разнообразия знаний, технологий и возможностей выбора(2) закончится.

ПРИМЕЧАНИЯ