Карлсон, которого никто не крышует, ещё возвратится

Президент РФ Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Оно продлилось 2 часа 7 минут и началось с 25-минутного экскурса от российского лидера в историю Украины и России. Всего Путин ответил на 60 вопросов.

Из ключевых заявлений президента можно выделить главные тезисы этого интервью:

Россия пока не достигла своих целей в СВО, потому что одна из целей — это денацификация.

Россия и Украина рано или поздно всё равно договорятся. Потребуется много времени, но отношения между народами восстановятся.

Происходящее — «элемент гражданской войны». Украинцы до сих пор ощущают себя русскими.

Россия не отказывалась от переговоров. Украина сегодня — сателлит США. От переговоров отказывается западная сторона.

Россия готова к диалогу с Западом. У НАТО есть варианты, как достойно признать новые территории РФ.

«Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения— все закончится в течение нескольких недель».

О том, почему Лондон сорвал переговоры Москвы и Киева в Стамбуле: «Да хрен его знает, сам не понимаю. Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя».

Украина имеет право считать себя отдельным народом, но не на основе нацистской идеологии.





Мои традиционные замечания и размышления на этот счёт:

1. Наступили времена и условия, когда лидеры международных субъектов вторичны и прислушиваются к лидерам-журналистам. Власть информации оказывается сильнее политической власти. Создались условия, когда от безысходности и невозможности диалога международные политические лидеры нуждаются в диалоге с объективными журналистами-лидерами, имеющими гигантскую мировую аудиторию. И такой лидер-журналист появился. Это Карлсон, которого никто не крышует.





2. После выхода интервью Путина Карлсону, мир проснётся иным. Начнётся мощный перелом в объективном понимании того, что реально происходит с Россией и Украиной. Эпоха постмодернизма, то есть, эпоха силы тиража информации сделает своё дело. Остаётся только наблюдать как США будут влиять на рост этого тиража объективной информации.





3. Насколько реально изменится динамика военной мощной глобализации США и Запада против России, покажет время. Но этот маховик уже начал мощно работать. Способен ли подобный информационный прорыв остановить этот маховик, покажет только время.





4. А пока России приходится ответно вооружаться и идёт тупиковая гонка с двух сторон. Запад и США рассчитывают на свою силу, связанную с глобализацией и объединением мира вокруг себя. Но у России есть надежды на встречное объединение со странами расширяющегося БРИКС.





5. Но механизм БРИКС только осваивается, а Гегемон уже освоил свои деструктивные глобальные механизмы.





6. Мнение о том, что в мире есть множество международных субъектов, которые сопереживают России, весьма наивно. Мир в условиях эпохи постмодернизма, благодаря сети интернета и сосудам, по которым течёт зелёная кровь доллара, стал представлять собой единый мозг. А мозг, как известно, не чувствует боли, так как в нём нет рецепторов, которые находятся вне мозга.

Кстати, именно на этом ключевом положении основывается сюжет моего художественного фильма "Режиссёр мозга" (2015), посвящённый осмыслению извращений мира, Гегемона и обывателей планеты, рассматриваемых в рамках судебной психиатрии. И эта мировая эмоциональная тупость будет усугубляться.





7. Увы! У Них правят сильные технологии и когнитивные нарушения Байдена никак не повлияют на происходящее. Психопатология Байдена брюзжит отдельно, а экономическая, технологическая и военная политика США развивается отдельно. В эпоху постмодернизма имеет место смерть Автора, в том числе, автора политики. Политика задаётся монстром объективных экономических амбициозных закономерностей и мощнейшей необузданной Машиной желаний. Вот такая катастрофическая узколобость. Здесь не до Разума!





8. А что лучше? А разве истинная либеральность и демократичность ещё есть где либо? Укажите! Хватит, мир наигрался в эти заманухи в условиях глобализациии и хитрого замаскированного колониального диктата Гегемона. А разве Гегемон продолжает быть образцом и ориентиром? А разве необузданная машина экономики и желаний, игнорирующая реальность - это не тревожно!













Доцент института психологии и образования КФУ,

кандидат психологических наук

Рамиль Гарифуллин