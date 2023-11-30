 

"Искусственный интеллект" имитирует поведение человека; в ООН предупредили о рисках для прав человека из-за ИИ

 

Специалисты лаборатории Google DeepMind рассказали о новом способе быстрого обучения роботов и нейросетей. По словам учёных, им удалось создать технологию обучения, которая позволяет "искусственному интеллекту" (ИИ) получать навыки в процессе взаимодействия. Таким образом роботы-подражатели быстро получают новые навыки от человека, хотя и не имеют представления, зачем им это нужно. 

 

Появление генеративного "искусственного интеллекта" увеличивает риск нарушения прав человека, это связано, в частности, со способностью цифровых технологий влиять на глобальную политику, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Тюрк пояснил, что его "всё больше беспокоит способность цифровых технологий изменять общество и влиять на глобальную политику", и подчеркнул: "крайне важно обеспечить, чтобы права человека были основой на протяжении всего жизненного цикла технологий искусственного интеллекта, с согласованными усилиями правительств и корпораций по созданию эффективных рамок управления рисками и оперативных защитных мер". По словам Тюрка, "прежде всего, генеративный ИИ нуждается в управлении", которое "должно быть основано на правах человека" и способствовать продвижению "ответственного делового поведения". Необходимо, чтобы "все государства защищали людей от нарушений прав человека, вызванных ИИ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Путин заявил, что с внедрением ИИ человечество начинает "новую главу существования"; что думают о ИИ его создатели
» Американцы рассказали о своих страхах по поводу использования "искусственного интеллекта" работодателями
» Украина заявила о приостановлении ряда статей Европейской конвенции по правам человека на территории Донбаса
» Верховный комиссар ООН по правам человека осудила разгон мирных демонстраций в РФ
» В Чечне началась правозащитная конференция
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Москва против Новгорода". Мифология и факты

Креативные могильщики традиций

Креативные могильщики традиций

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Израиль - главная зона мусульманского антиамериканизма

Как нам закончить войну

Как нам закончить войну

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Фальшивомонетчики в рукопожатной индустрии

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Здесь был Вася. Душераздирающая комедия о мигрантах и русском хаме

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В мире за год значительно выросло число миллиардеров; расходы стран ЕС на оборону растут 8 лет подряд

  • 20:19
  • 36

Обрабатывающая промышленность стала драйвером роста российской экономики

  • 19:48
  • 78

"Искусственный интеллект" имитирует поведение человека; в ООН предупредили о рисках для прав человека из-за ИИ

  • 19:30
  • 119

Украинцы обстреляли Донецк и ранили женщину, число преступлений ВСУ на правобережье Днепра увеличилось

  • 17:25
  • 160

Число перемещённых лиц в секторе Газа достигло 80% населения сектора

  • 17:12
  • 146

Движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским

  • 17:06
  • 153
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru