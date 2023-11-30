"Искусственный интеллект" имитирует поведение человека; в ООН предупредили о рисках для прав человека из-за ИИ

Специалисты лаборатории Google DeepMind рассказали о новом способе быстрого обучения роботов и нейросетей. По словам учёных, им удалось создать технологию обучения, которая позволяет "искусственному интеллекту" (ИИ) получать навыки в процессе взаимодействия. Таким образом роботы-подражатели быстро получают новые навыки от человека, хотя и не имеют представления, зачем им это нужно.

Появление генеративного "искусственного интеллекта" увеличивает риск нарушения прав человека, это связано, в частности, со способностью цифровых технологий влиять на глобальную политику, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Тюрк пояснил, что его "всё больше беспокоит способность цифровых технологий изменять общество и влиять на глобальную политику", и подчеркнул: "крайне важно обеспечить, чтобы права человека были основой на протяжении всего жизненного цикла технологий искусственного интеллекта, с согласованными усилиями правительств и корпораций по созданию эффективных рамок управления рисками и оперативных защитных мер". По словам Тюрка, "прежде всего, генеративный ИИ нуждается в управлении", которое "должно быть основано на правах человека" и способствовать продвижению "ответственного делового поведения". Необходимо, чтобы "все государства защищали людей от нарушений прав человека, вызванных ИИ".