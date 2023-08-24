Цензура и самоцензура во время ковида. Исповедь врача неотложной помощи

Хотя сегодня я открыто критикую ковид-ортодоксию, я не всегда был таким. В начале пандемии я доверял "экспертам”. Я публично выступал за поддержку их политики, а иногда и за ещё более агрессивный подход. Как врач отделения неотложной помощи, я лично стал свидетелем большого количества смертей, вызванных ковидом. Я стал публично высказываться на эту тему, давал интервью журналистам, писал обзоры и публиковался в медицинских журналах. Я верил, что более агрессивные меры спасут жизни. Интересно отметить, что каждый раз, когда я высказывал мнение, критикующее федеральные рекомендации как недостаточно агрессивные, я обнаруживал, что медицинские журналы и СМИ более чем охотно публикуют мои взгляды, даже в тех случаях, когда доказательства, подтверждающие мою позицию, были в лучшем случае сомнительными. Но тогда факт-чекеры никогда не подвергали меня цензуре, не называли мои взгляды дезинформацией и публично не очерняли меня. Я легко публиковался в медицинских журналах и СМИ. А вот те люди, кто выступал за менее ограничительные меры, были помечены факт-чекерами как распространители дезинформации, подвергнуты цензуре и публично очернены как отрицатели ковида, противники масок и антиваксеры.



Однако вскоре настала моя очередь. Мой друг, учитель, попросил меня выступить против возобновления работы школы на общественных слушаниях в Луизиане летом 2020 года. Изначально я поддерживал закрытие школ, но к тому времени я был обеспокоен тем, что данные показали, что закрытие школ скорее вредит, чем приносит пользу детям и обществу в целом. Но я не высказывал своих взглядов ни на слушаниях, ни где-либо ещё. Я запрещал самому себе говорить. Я беспокоился, что у меня недостаточно данных, чтобы подкрепить свое мнение по этой теме, хотя ранее чувствовал себя комфортно, выступая за более агрессивную политику со значительно меньшим количеством доказательств.



Несколько месяцев спустя я предпринял исследование, чтобы выяснить загадочную закономерность распространения ковида в мире. Некоторые страны, по-видимому, страдали гораздо меньше, чем другие. Вместе с двумя другими учёными мы провели общемировой анализ. Наши результаты показали, что ограничительная политика может снизить бремя ковида в островных государствах. Однако для неостровных стран главными определяющими факторами были возраст населения и уровень ожирения. И тогда мы поняли, что политические решения не оказали большого влияния на темпы распространения в этих странах.



В этот момент я был вынужден прийти к выводу, что, вероятно, был неправ, выступая за более агрессивную политику в отношении США, которые не являются островным государством. Но я запретил себе говорить. Я сказал себе, что мне нужно больше данных, чтобы высказать такую радикальную позицию. Почему же я чувствовал себя комфортно, выступая за более агрессивную политику на основании неубедительных доказательств, но неудобно -- выступая против этой политики с более вескими доказательствами?..



..Когда вакцина Pfizer была одобрена FDA в декабре 2020 года, я полностью прочитал брифинг FDA и составил резюме для сайта врачей под названием TheNNT.com. В своём обзоре брифинга Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Pfizer я обратил внимание на странно сформулированную часть, в которой они обсуждали "предполагаемые, но неподтверждённые” случаи ковида, которых насчитывались тысячи, что вызывало серьёзные вопросы об эффективности вакцины. Я связался по электронной почте с главным специалистом Байдена по вакцинам от ковида Дэвидом Кесслером. Кесслер заверил меня, что это не проблема, но не стал предоставлять данные. Это меня не успокоило. Получив отказ в предоставлении данных непосредственно от главного должностного лица, я решил, что проявил должную осмотрительность и был готов продолжить расследование.



Мое беспокойство заключалось в том, что переоценка эффективности может привести к более безрассудному поведению при ковиде, что впоследствии приведёт к увеличению передачи инфекции. Однако мне не удалось найти ничего опубликованного на эту тему в медицинских журналах или новостных обзорах. Это удивило меня по двум причинам: во-первых, до этого момента любое сообщение, в котором высказывались опасения по поводу усиления передачи вируса, немедленно привлекало внимание СМИ; и, во-вторых, другие учёные уже считали этот вопрос достаточно важным, чтобы привлечь к нему внимание высшего органа власти страны по борьбе с распространением вируса. Несмотря на эти неудачи, я продолжал писать статьи, в которых подчёркивалось отсутствие доказательств того, что вакцины снижают передачу инфекции, и высказывались опасения по поводу долговечности защиты, которую они обеспечивают. Я продолжал получать отказ за отказом в их публикации. Затем я связался с теми журналистами, которые звонили мне ранее во время пандемии. Сначала они проявляли интерес, но вскоре их энтузиазм улетучивался. Я начал терять надежду на то, что мне удастся успешно опубликовать статью в медицинском журнале или газете.



Это была моя первая встреча с барьером, препятствующим распространению идей, выходящих за пределы искажённого однонаправленного окна Овертона. Похоже, что ситуация изменилась настолько, что стало неприемлемым даже поднимать вопросы относительно безопасности и эффективности вакцин против ковида. Одним исключением, заслуживающим внимания, был доктор Питер Доши. Он смог опубликовать статьи на эти спорные темы в British Medical Journal, ведущем медицинском журнале, где он также был редактором. Однако именно его роль редактора в BMJ позволила ему обойти барьер; таким образом, он был исключением, подтверждающим правило.



Мой опыт врача научил меня тому, что новые лекарства часто не выполняют своих оптимистичных обещаний, и только позже мы узнаём, что они более вредны или менее полезны, чем предполагалось изначально. Тем не менее, помимо этой общей озабоченности в отношении всех новых лекарств, когда вакцины были впервые разрешены, у меня не было никаких особых опасений по поводу их безопасности. Мои опасения по поводу безопасности вакцины от ковида стали гораздо более конкретными в апреле 2021 года, когда было обнаружено, что спайк-белок является токсичным компонентом ковида, что и объясняет, почему вирус вызывает такие разнообразные вредные последствия, как сердечные приступы, образование тромбов, диарея, инсульты и нарушения свёртываемости крови. Это открытие побудило меня разработать исследование, в котором был проведён повторный анализ первоначальных испытаний и изучены данные о серьёзном вреде. О чудо, предварительные результаты свидетельствовали, что уже в ходе первоначальных испытаний имелись доказательства того, что вакцины наносили серьёзный вред на более высоком уровне, чем считалось ранее! Учитывая мой прошлый опыт, на данный момент я не был настроен оптимистично в отношении того, что смогу опубликовать результаты, поэтому я попытался передать исследование Питеру Доши, тому самому редактору BMJ. В конце концов, он убедил меня остаться и работать с ним.



…Факт-чекинг – несовершенная система даже в самых идеальных обстоятельствах. Однако как только появляется политический контекст, ситуация становится ещё более тревожной. В начале пандемии сложилась ситуация, при которой проверялись факты только в отношении определённых заявлений и статей. В частности, статьи, которые противоречили официальной политике или бросали ей вызов, как правило, подвергались безжалостной проверке со стороны факт-чекеров, в то время как заявления правительства вообще не проверялись. Например, в марте 2021 года директор CDC Рошель Валенски заявила, что вакцинированные люди "не переносят вирус” и "не болеют”. Специалисты по проверке фактов не писали статей, исследующих обоснованность заявления Валенски. Тем не менее, несколько месяцев спустя, когда эта цитата была высмеяна в видеороликах и постах в соцсетях, факт-чекеры сочли необходимым опубликовать статьи, описывающие эти посты в соцсетях (которые высмеивали ложное заявление федерального чиновника) как вводящие в заблуждение. Проверяющие утверждали, что заявление Валенски было вырвано из контекста. Однако ни в одной из этих защитительных публикаций не говорилось о влиянии вакцины на частоту передачи инфекции, и поэтому ни одна из них не опровергла тот факт, что первоначальное заявление Валенски было ложным и должно было подвергнуться, по крайней мере, такому же тщательному анализу, как публикации в соцсетях, сделанные месяцами позже. Но это так и не было сделано.



Интересно, что единственными примерами, которые я нашёл, когда люди оспаривали политику и заявления правительства и не подвергались при этом агрессивному факт-чекингу, -- были выступления за более ограничительную политику. Таким образом, решения факт-чекеров отражали искажённое однонаправленное окно Овертона.

