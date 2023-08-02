С 1 сентября в РФ станет платным ряд медицинских услуг, в том числе из неотложной помощи

С 1 сентября в РФ станет платным ряд медицинских услуг станут платными, в том числе из неотложной помощи, рассказала агентству «Прайм» медицинский адвокат Коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко. Согласно постановлению правительства России № 736, с граждан смогут взимать деньги за скорую медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических болезней в случае, если это не угрожает жизни пациента. Кроме того, постановление утверждает платное обследование и госпитализацию не по назначению врача, а по желанию пациента. Если гражданин просит терапевта назначить ему исследование у узкого специалиста, а врач не видит к этому показаний, -- то и за это пациенту придётся заплатить. Если лекарства из не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не были закуплены стационаром за счёт бюджетных средств, они могут быть назначены пациенту за дополнительную плату, и то же касается медицинских изделий и лечебного питания.

Платным станет индивидуальное наблюдение медсестры за пациентом, если нет соответствующего указа от врача. Также граждан обяжут платить за любые мед. услуги без подтверждения личности пациента.