 

С 1 сентября в РФ станет платным ряд медицинских услуг, в том числе из неотложной помощи

 

С 1 сентября в РФ станет платным ряд медицинских услуг станут платными, в том числе из неотложной помощи, рассказала агентству «Прайм» медицинский адвокат Коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко. Согласно постановлению правительства России № 736, с граждан смогут взимать деньги за скорую медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических болезней в случае, если это не угрожает жизни пациента. Кроме того, постановление утверждает платное обследование и госпитализацию не по назначению врача, а по желанию пациента. Если гражданин просит терапевта назначить ему исследование у узкого специалиста, а врач не видит к этому показаний, -- то и за это пациенту придётся заплатить. Если лекарства из не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов не были закуплены стационаром за счёт бюджетных средств, они могут быть назначены пациенту за дополнительную плату, и то же касается медицинских изделий и лечебного питания.

Платным станет индивидуальное наблюдение медсестры за пациентом, если нет соответствующего указа от врача. Также граждан обяжут платить за любые мед. услуги без подтверждения личности пациента.
 
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил, что эта информация -- "неквалифицированная оценка содержания нормативного акта". С другой стороны, он признал, что, касательно платных медицинских услуг, "по большей части речь идёт о случаях, когда та или иная процедура проводится не по назначению врача или жизненным показаниям, а по собственному желанию и инициативе пациента".
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