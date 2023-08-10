Ахра Авидзба: “Сейчас американцы вас используют, а дальше что с вами будет? Не будет вас”

Интернациональная бригада "Пятнашка” была сформирована в 2014 году и получила своё название по количеству бойцов, которые стали первыми добровольцами. Сегодня численность бойцов в подразделении уже давно перескочила за 15, а имена добровольцев известны всей России.

Ахра, все знают вас как комбрига, добровольца, "вояку”, но всегда-ли было так?

Я родился в Сочи. Учился в школе № 13 города Сочи, потом, в шестом классе, перешел в 24-ю школу. После пошёл в колледж"Интеллект” на экономиста, оттуда – в институт РУДН, сочинский филиал. Окончил его тоже экономистом, а после пошёл в Черноморскую гуманитарную академию на бухучёт, анализ, аудит. По профессии я ни единого дня не работал, но в жизни мне это пригодилось. С однокурсниками до сих пор встречаемся, пересекаемся и понимаем, что мы многое от друг друга черпали, чтобы стать личностями. Когда есть возможность учиться, надо учиться. Но, по опыту скажу, не надо делать это так, как я, экспериментально. Если есть возможность учиться, то лучше захватить разные направления знаний.

Вы служили в армии?

К сожалению, никогда не служил. Я сразу пошел добровольцем, по контракту, и до сих пор служу. Я понимал, что такое оружие, умел его собирать, чистить, ходил на охоту, а в армии не служил. Извиняюсь перед страной, что не отдал год своей жизни службе, но вот уже девять отдал. Поэтому, я думаю, она меня простит. Просто учёба много времени занимала, не успел.

Почему вы решили пойти в добровольцы?

Как ребёнок войны я сожалел о том, что во время боевых действий мне было шесть лет и я не смог встать за своё отечество, но чувствовал всегда, изнутри, что жизнь предоставит мне такую возможность и на моем веку будет какой-то конфликт, где я приму участие. Я никогда не думал, что это будет Донбасс. Даже представить не мог. Когда начался майдан, я понял, что "это оно”, начал выходить на активистов, объяснять, что надо делать. Они были зашуганные, никто не хотел брать на себя ответственность. Для себя понял, что говорить можно много, но надо делать, поэтому собрался и поехал. Всего нас пересекло границу 15 человек, отсюда и пошло наше название.

Украинское контрнаступление – как оно движется, на ваш взгляд?

"Пятнашка” его никак не ощущает. Противник выбрал другое направление, посчитав, что мы недостойны внимания, наверное. Там, куда они пошли, наши ребята достойно их встретили.

Украинцы начали, усиливаясь раз за разом, наращивая волны. Все эти волны разбились о наши русские скалы. Поэтому всё великолепно. Через неделю, я уверен, будет анонс в новостях от Украины, что никакого контрнаступления не было, что нам это приснилось и что они его и не собирались начинать. Мы понимаем, что у них уже начинаются какие-то проблемы, потому что использование кассетных боеприпасов – это неэффективно, а они используют.

Я не думаю, что они за девять лет не выучили, где какой снаряд надо использовать. Скорее всего, кассетные они используют из-за нехватки других. Они просто нам показывают свою активность. Но мы понимаем, что противник выдыхается.

Какая обстановка на вашем направлении? Как обстоят дела с боевым духом бойцов?

Мы в этом плане необъективны, потому что у нас бойцы-добровольцы, всегда заряжены, никогда не грустят. Они понимают, зачем пришли, поэтому за всех говоритьмы не можем.Но, скажем так, я не сомневаюсь, что остальные ребята в приподнятом, бодром настроении.

Ваш добровольческий батальон "Пятнашка” – интернациональный. Как он сформировался? Как получилось так, что такие разные люди начали сражаться плечом к плечу?

Мы как-то открыли карты в учебнике, где много народов, а все территории государства дружны, едины. И подумали, отчего не повторить? Потому мы и есть Россия, мы иначе не можем. Все конфессии, все национальности, любые взгляды. Казаки, осетины, армяне, абхазы, другие ребята – мы все дружны. Кроме того, у нас так заведено, что парни к нам приходят группами. А если коллективом пришли, значит, их мысли схожи и нужно оставлять всех вместе, а не дробить. Они живут вместе, один кусок хлеба делят на полигоне, вместе на позиции заступают. У каждой группы есть свой командир. Например, к нам пришли ребята из мотоклуба "Ночные волки”, командир у них сразу был обозначен. И мы его приняликак старшего по той причине, что у нас с 2014 года заведено, что бойцы сами выбирают себе командира и никак иначе. Такой командир всегда "ближе к телу”. Вышестоящее руководство принимает выбор бойцов.

Мы все работаем на благо страны, России. Как бы мы ни пыжились в своём этническом происхождении, в глобальном мире есть всего две половины:коллективный Запад и Россия. Для "них” мы все – русские. Для нас не может быть горе России не нашим горем, потому что Россия –это наш щит, щит нашего мира, щит нашей глобальной территории. Для себя мы понимаем, что бороться мы должны все вместе и побеждать. Победитель строит мир, поэтому мы сначала победим – и потом каждый покажет свою точку зрения, своё видение, а до этого момента – табу. Нет, ты можешь сказать всё, что хочешь, но настаивать на чём-то не касающемся боевых действий и общей победы – нет.

Вы – этнический абхаз и всё равно причисляете себя к русским?

Я родился и вырос в России. Я этнический абхаз, и мне Россия позволяет себя таковым считать. Но в мире, как бы я не пыжился, для них я –русский. Они нас не различают, не делят, несмотря на то что в истории невероятное количество упоминаний народов, которые в разное время имели взаимоотношения с Россией. Сегодня это республики, области, у них есть свои языки, свои школы.

С другой стороны – коллективный запад с Америкой у руля. Америка пришла на континент, захватила его. И есть свидетельства того, что, когда они пришли на континент, были не только те индейцы, кто с ними воевал, были и те, кто их встречал, помогал. И где они сейчас? Осталось что-то от них? Есть у них внутри США какая-то республика? Место, где они этнически представлены, или просто есть какие-то резервации? Нет того. Лояльных – нет, их не стало. Мы Киеву в пример приводим эту историю: сейчас американцы вас используют, а дальше что с вами будет? Не будет вас. Надеюсь, они быстро это осознают.

И поэтому мы себя от русского мира никак не отделяем. Мы сегодня все –русские воины, несмотря на национальности, мы все идём за православие, несмотря на конфессиональную принадлежность.

По ту сторону сегодня идёт гонение церкви, там могилы людей, которые не в одном поколении под православными крестами похоронены. А их потомки прямо сейчас идут против своей истории, своих корней, против своего народа и не осознают этого. Но мы не можем из-за горстки неадекватных сделать так, чтобы наша общая страна пострадала, чтобы мы полетели в неизвестность. Поэтому мы будем стоять до конца.

Вы разделяете понятия Россия и Путин?

Я –этнический кавказец. Мы можем называться по-разному, но у нас всегда "идут на личность”, поэтому разделять нынешнюю Россию и Владимира Владимировича Путина я не смогу, потому что я помню ельцинскую Россию, не был в осознанном возрасте, но, скажу так, многое запомнил, многое видел. Когда страна сидела на одних макаронах, сосисках и магазинных пельменях, когда в аптеках были только анальгин, цитрамон, зелёнка и йод. Нас лечили сиропом из сахара и репчатого лука. Люди, которые родились при власти Путина,с этим уже не столкнулись. Они не видели того, что видели мы. Я не отделю верховного от страны, потому что сильной страну сделал он. Когда весь мир раньше рукоплескал нашим лидерам, давал им разные награды –страна летела в пропасть. Когда здесь, на рынках, друг друга убивали и процветал криминал – весь мир нас любил, а когда всё встало на рельсы возрождения, нас почему-то начинают осуждать, не любить.

Чем больше на Западе визжат, тем больше я вижу, как наша страна становится сильнее внутри. Поэтому Путин – это тот лидер, за которого наше подразделение стоит и воюет. Он для нас всё сделал ещё в 2014 году, когда мы получили статус добровольцев. Раньше гражданин России воевать в третьей стране не мог. Другими словами, нам развязали руки, нас поняли. Поняли наш порыв, и мы благодарны за это.

Народный фронт регулярно делает сборы для вашей бригады. Вы чувствуете эту поддержку?

Конечно, мы чувствуем эту поддержку. Но Народный фронт помогает не только нашей бригаде, он перекрывает потребности многих подразделений. Мы со всеми общаемся, мы это видим.Благодаря Народному фронту наши ребята могут позволить себе не обращать внимание на погоду или рельеф. Они рискуют техникой, но видят противника, разглядывают его, наносят удары. Это необходимо для улучшения результата. Мы можем позволить себе этот риск, потому что с нами находится Народный фронт и всегда восполнит потери в технике. Поэтому мы не просто работаем, а работаем на результат и знаем: за нами стоит наше население в лице Народного фронта и помогает нам.