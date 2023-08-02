 

В День ВДВ Народный фронт передал бойцам крылатой пехоты необходимое оборудование

В День ВДВ Народный фронт передал бойцам крылатой пехоты необходимое оборудование

2 августа, в 93-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск, представители президентского движения доставили гуманитарный груз бойцам из воинских подразделений, которые работают на самых сложных участках линии боевого соприкосновения, а также поздравили их с праздником.

"Парни, вы – настоящие герои. Вся страна смотрит на вас, гордится вами, восхищается вами. С Днём ВДВ!” – обратился к десантникам руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Он добавил: "Спасибо 42 тысячам россиян, которые приняли участие в сборе для десантников. Спасибо тем миллионам людей, которые постоянно принимают участие в проекте Народного фронта "Всё для Победы”.  Это уже 3 миллиона человек и более 8 миллиардов собранных средств, которые идут на самые важные нужды наших военнослужащих”.

К сбору средств для десантников призывал внук генерала Маргелова Василий Маргелов. Сбор поддержали военные корреспонденты федеральных СМИ, а также знаменитые спортсмены, певцы и артисты.

Поздравить бойцов приехал боксёр, член Центрального штаба Народного фронта, представитель Союза десантников России, чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев. "Сегодня я здесь по велению души. В 2011 году меня приняли в Союз десантников России, доверили мне берет и тельняшку, и я с честью и достоинством стараюсь соблюдать все заповеди десантника. Парни, желаю крепкого здоровья и выполнения всех поставленных задач”, – поздравил бойцов Денис Лебедев.

Усилиями всей страны было закуплено всё, о чём просили десантники: беспилотники, противодронные ружья, средства связи, тепловизионные прицелы, генераторы и много других нужных вещей. Пять воинских частей, которые держат оборону в ЛНР и ДНР, получили подарки в День ВДВ, а ребятам, которые сражаются на Днепре в Херсонской области, необходимые вещи были доставлены накануне.

"Народный фронт передал нам тепловизионные прицелы дальностью 1000 метров, которые позволяют очень хорошо видеть противника и приблизят нас к победе. Спасибо Народному фронту и жителям страны за бесценную помощь”, – рассказал десантник с позывным "Медведь”.

По словам бойцов, гуманитарные грузы, которые отправляют на фронт общественники, спасают жизни.

"Квадрокоптеры очень помогают, это наша "маленькая авиация”. Почти круглосуточно работают операторы БПЛА: мониторинг, своевременный доклад, уничтожение врага. Но их расход очень высокий. В день можно потерять до пяти штук. Спасибо Народному фронту и всем жителям страны, пополняют наши запасы”, – рассказал боец-десантник Иван.

 "Я управлял квадрокоптером и при взлёте увидел миномёт. Спустя два часа этого миномёта уже не было. Наши ребята по нему сработали быстро”, – рассказал десантник с позывным "Патрик”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Партия и фронт разъяснили схему взаимодействия
» Общероссийский народный фронт прирастет чеченскими организациями
» "Справедливая Россия", ЛДПР и КПРФ отказываются от участия в Народном фронте Путина
» 27 марта состоится сбор актива «Косовского фронта»
» ВДВ — 75 лет
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
SEAD, манёвр и позиция. Полковник Пинчук о ходе СВО

SEAD, манёвр и позиция. Полковник Пинчук о ходе СВО

  • 1 824
Маск и Цукерберг - последние лохотронные спасители Гегемонии США.

Маск и Цукерберг - последние лохотронные спасители Гегемонии США.

Стрелков

Стрелков

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

Гуманитарное образование и национальное единство России

Гуманитарное образование и национальное единство России

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В День ВДВ Народный фронт передал бойцам крылатой пехоты необходимое оборудование

  • 22:58
  • 110

Украинцы атакуют российские регионы, тероборона Белгородской и Курской областей получила оружие

  • 21:22
  • 154

Более 90% таджиков, задержанных за рубежом за наркотики, приходятся на РФ

  • 13:31
  • 306

Сотни тысяч мигрантов имеют в РФ долги по займам; умер ветеран СВО, которому проломил голову мигрант из Таджикистана

  • 13:14
  • 307

С 1 сентября в РФ станет платным ряд медицинских услуг, в том числе из неотложной помощи

  • 12:56
  • 429

Каждый второй опрошенный в Англии считает, что ковидорегуляции нанесли вред ментальному благополучию его детей

  • 21:06
  • 384
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru