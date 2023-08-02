В День ВДВ Народный фронт передал бойцам крылатой пехоты необходимое оборудование

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В День ВДВ Народный фронт передал бойцам крылатой пехоты необходимое оборудование



2 августа, в 93-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск, представители президентского движения доставили гуманитарный груз бойцам из воинских подразделений, которые работают на самых сложных участках линии боевого соприкосновения, а также поздравили их с праздником.



"Парни, вы – настоящие герои. Вся страна смотрит на вас, гордится вами, восхищается вами. С Днём ВДВ!” – обратился к десантникам руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.



Он добавил: "Спасибо 42 тысячам россиян, которые приняли участие в сборе для десантников. Спасибо тем миллионам людей, которые постоянно принимают участие в проекте Народного фронта "Всё для Победы”. Это уже 3 миллиона человек и более 8 миллиардов собранных средств, которые идут на самые важные нужды наших военнослужащих”.



К сбору средств для десантников призывал внук генерала Маргелова Василий Маргелов. Сбор поддержали военные корреспонденты федеральных СМИ, а также знаменитые спортсмены, певцы и артисты.



Поздравить бойцов приехал боксёр, член Центрального штаба Народного фронта, представитель Союза десантников России, чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев. "Сегодня я здесь по велению души. В 2011 году меня приняли в Союз десантников России, доверили мне берет и тельняшку, и я с честью и достоинством стараюсь соблюдать все заповеди десантника. Парни, желаю крепкого здоровья и выполнения всех поставленных задач”, – поздравил бойцов Денис Лебедев.



Усилиями всей страны было закуплено всё, о чём просили десантники: беспилотники, противодронные ружья, средства связи, тепловизионные прицелы, генераторы и много других нужных вещей. Пять воинских частей, которые держат оборону в ЛНР и ДНР, получили подарки в День ВДВ, а ребятам, которые сражаются на Днепре в Херсонской области, необходимые вещи были доставлены накануне.



"Народный фронт передал нам тепловизионные прицелы дальностью 1000 метров, которые позволяют очень хорошо видеть противника и приблизят нас к победе. Спасибо Народному фронту и жителям страны за бесценную помощь”, – рассказал десантник с позывным "Медведь”.



По словам бойцов, гуманитарные грузы, которые отправляют на фронт общественники, спасают жизни.



"Квадрокоптеры очень помогают, это наша "маленькая авиация”. Почти круглосуточно работают операторы БПЛА: мониторинг, своевременный доклад, уничтожение врага. Но их расход очень высокий. В день можно потерять до пяти штук. Спасибо Народному фронту и всем жителям страны, пополняют наши запасы”, – рассказал боец-десантник Иван.



"Я управлял квадрокоптером и при взлёте увидел миномёт. Спустя два часа этого миномёта уже не было. Наши ребята по нему сработали быстро”, – рассказал десантник с позывным "Патрик”.

