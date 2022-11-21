Михаил Ремизов: Россия не может не быть национальным государством

Президент Института национальной стратегии Михаил Витальевич Ремизов рассказал порталу "Лента" о своём видении России как национального государства. Цитируем избранные места из интервью:





-- "В России довольно сложно говорить о национализме, потому что этот термин еще в советские времена стал ругательным. Сегодня, когда по телевизору каждый день рассказывают о количестве уничтоженных «националистов», термин стигматизирован еще больше. И я вижу в этом определенную проблему. Дело не в том, нравится нам это слово или нет. Дело в том, что нам нужен удобный нейтральный язык для описания реальности, для описания «социальных фактов», как говорили классики социологии".

-- "Украинский национализм с самого начала имел негативную форму — в том смысле, что основывался на отрицании русской идентичности. В этом отрицании — вся его суть. С другой стороны, после двух националистических революций в Киеве в 2004 и 2013 годах украинцам совершенно не удалось использовать потенциал национализма для мирного развития. А он таковым, несомненно, обладает".

-- "О дин из основных факторов — это ослабленное состояние русской идентичности в самой России. А уж на Украине, отчасти и в Белоруссии — тем более. Русским там быть непрестижно и невыгодно. В этом смысле хорошим барометром являются те молодые люди, которые ищут в национальной идее «эффект сильной стаи» и чувство принадлежности к ней. И звестно, что многие нынешние украинские националисты начинали с русофильских поисков. И движение футбольных фанатов, и праворадикальные движения на Украине и в Белоруссии не сразу стали на путь антирусского национализма. Эти молодые люди из русских семей в «русском поле» не чувствовали сильной стаи. И это важный для нас урок. Абсолютно уверен в том, что один из ключевых факторов жизнеспособности России — это гравитация русской идентичности. Она должна быть позитивной, привлекательной для граждан страны и для соотечественников за рубежом. Это не создает рисков для целостности страны, наоборот — отсутствие этой гравитации создает очень серьезные риски".

-- "Е сли мы посмотрим, какую роль играли коммунизм и социализм, например, в период Великой Отечественной войны, то обнаружим, что Советский Союз как раз вынес идеологию за скобки. Стало понятно, что пролетарский интернационализм идеологически бессилен в ситуации схватки не на жизнь, а на смерть. Он играл вспомогательную роль. Ставка же была сделана на старый добрый русский патриотизм. И сейчас, когда Россия попала в чрезвычайно тяжелую геополитическую ситуацию, мы держимся только на том, что у людей есть ощущение связи своей личной судьбы с судьбой страны, в основе которого — именно национальный патриотизм".

-- " Есть большая разница между нациями, производными от своих границ, и нациями, производящими свои границы. Россия больше не является нацией в административных границах РСФСР. Мы историческая нация, нация общей судьбы. Е сть латинская крылатая фраза, которую очень любили Фридрих Ницше и Освальд Шпенглер: аmor fati. Достойное, с открытыми глазами принятие своей судьбы. Это очень соответствует нашему историческому моменту".