Почему российское общество милитаризовалось?

Эта статья обязана своим появлением некоторым недавним высказываниям Бориса Межуева, который сокрушается тем, что в России в связи с известными событиями на Украине, победила «партия войны», настроенная решительно и радикально. По его мнению, это все надолго. С этими его оценками, пожалуй, стоит согласиться.





Не оспаривая его права сокрушаться по этому поводу, все же стоит пояснить, почему это произошло. Межуев подводит свою мысль к тому, что от милитаризованного мышления стоит отказаться в пользу некоего значительно более мягкого варианта, связанного со стремлением к компромиссу и сотрудничеству с Западом, поскольку он полагает курс «партии войны» весьма опасным. Ну что же, любить Запад не запретишь. Однако, есть немаловажный вопрос, а есть ли реальная альтернатива и какова она? Из рассмотрения причин появления новых взглядов, точнее не новых, а лишь вырвавшихся на авансцену, это станет достаточно понятно.





Цель политики Запада — превращение России в страну третьего мира





Для начала немного истории. Россия есть страна побежденная, в том смысле, что она возникла вследствие поражения СССР в Холодной войне и на его руинах, а также приняла практически все условия победителей, то есть Запада во главе с США, полностью изменив свой государственный и общественный строй, господствующую идеологию и курс политического и социально-экономического развития. Практически все условия — Россия сохранила за собой некоторые очень важные атрибуты крупной державы, такие как: территориальную целостность, место в Совете безопасности ООН вместо СССР, определенную правопреемственность с СССР, а также ядерное оружие. Думается, что эти атрибуты остались у России в результате по итогам переговоров и некоего соглашения между президентами США Джорджем Бушем-старшим и Биллом Клинтоном с одной стороны, и президентом России Борисом Ельциным с другой стороны. Соглашение это было секретным, и мы видели лишь его верхушку в виде программы Нанна-Лугара, связанной с вывозом ядерного оружия из Украины, Белоруссии и Казахстана, а также его ликвидации. Однако же, в итоге Россия осталась обладателем крупного ядерного арсенала и средств его доставки, что сыграло в событиях на Украине немаловажную роль. Трудно даже представить, что такого пообещал Ельцин Бушу, чтобы этого добиться.





В остальном же был взят прозападный курс и выполнение многочисленных требований и условий, которые России были предъявлены. Какую же политику Запад по главе с Сша проводил в отношении России? Не на словах и не в заявлениях, а на деле. Если рассмотреть фактические последствия этой политики, то ее нельзя назвать иначе, чем политикой управляемой деградации побежденной страны.





Логически можно заключить, что руководство США стремилось к тому, чтобы Россия перестала быть сильной военной державой и утратила любые возможности возродиться в таком качестве. Это и произошло в 1990-е и в начале 2000-х годов: резкий упадок промышленности, особенно военно-промышленного комплекса, резкая перестройка экономики из производящей в торгово-посредническую, превращение нефтегазового сектора и экспорта сырья в основу экономического развития, резкий упадок науки и образования, и так далее, и так далее. Все это носило вполне себе целенаправленный характер. К примеру, в СССР в 1990 году было около 120 тысяч промышленных роботов. К середине 1990-х годов их не осталось ни одного, причем никто не может вспомнить, как и куда они исчезли. В считанные годы исчезали некогда мощные и процветавшие предприятия, даже целые отрасли. Это и понятно: наука, техника и промышленность — основа военной мощи.





Управляемая деградация была, насколько можно судить, осуществлена постепенно и руками местных помощников, которых набрали много и быстро продвинули их на ключевые позиции. Они хорошо видны были: такие лощенные, очень высокомерные и полностью пропитавшиеся западной культурой. Они бы и русский язык с удовольствием забыли, если бы это не было им нужно. Им пообещали гражданство и жизнь в западных странах в обмен на выполненную работу по деградации России. США отказались от выдвижения ультиматумов и принудительной деградации побежденной страны, скорее всего, из опасения, что деградация страны по явным иностранным нажимом может вызвать протест, сопротивление и оформление мощного движения с реваншистскими взглядами. Постепенный и довольно неплохо скрываемый процесс деградации такого сопротивления не вызывал. Вроде бы все произошло само собой.





Цель такой политики управляемой деградации определенно состояла в том, чтобы превратить Россию, шаг за шагом, в страну третьего мира, для Запада неопасную и полностью от него зависимую.





Это, в общем, далеко не новость. Но об этом следует напомнить, чтобы лучше понимать обстоятельства, почему вдруг в России взгляды изменились.

Партия деградации России

Помощники Запада в России оформились в политическое течение, которое у нас принято называть «либералами». Думается, что это название совершенно неправильное и дезориентирующее, но оно появилось потому, что само это течение себя так преподносило.





Либерализм провозглашает и защищает свободу экономической активности и предпринимательства, полагая в этом главный привод социально-экономического развития. Однако, в России свобода предпринимательства просуществовала очень недолго, буквально несколько лет от падения СССР. Потом предпринимательство стало подавляться сначала криминалитетом при полном попустительстве государства, а затем уже государством напрямую. Система запретов, ограничений, бесконечных проверок и разнообразного административного давления делала существование малого и среднего бизнеса в России потчи невыносимым. Как люди занимались предпринимательством в подобных условиях — понять трудно. При этом, экономический блок правительства, составленный теми самыми «либералами», ничего не делал, чтобы хотя бы ограничить давление на бизнес. В сущности, проводилась антипредпринимательская политика.





Весь вопрос — почему? Ответ довольно прост, хотя и циничен. Предпримательство довольно быстро накапливает значительные финансовые и материальные ресурсы, которые можно пустить на политику. Поскольку среди малых и средних предпринимателей всегда была значительная прослойка бывших коммунистов и вообще людей, сожалевших о распаде СССР, то этот предпринимательский сектор мог стать местом зарождения реваншистского политического движения. Это было для Запада определенно опасно. Даже просто движение державников, не помышлявших о реванше, было потенциально опасным, поскольку это движение легко могло завернуть в сторону реванша. «Либералы», которых было от силы 2-3% общественно активных людей, не могли напрямую контролировать сектор малого и среднего бизнеса. Их хватало только на правительство и на крупнейшие компании — так сказать, «командные высоты» экономики. Потому-то предпринимательство в России подавлялось вплоть до недавнего времени.





Также либерализм провозглашает свободу слова и выражения, также усматривая в этом привод общественного развития. «Либерализм» в России был страшно далек от этой свободы. Гораздо дальше, чем была, скажем, КПСС. В советское время, к примеру, не запрещалось изучать западные теории и концепции, хотя бы и в формате «критики буржуазных концепций». Российский «либерализм» был и есть абсолютно нетерпим к каким-либо другим взглядам, всячески их подавлял и шельмовал. Полный и тотальный отказ от диалога, столь же тотальный диктат во всех сферах, где эти «либералы» доминировали.





Цель этой линии была не в том, чтобы навязать российскому обществу западную культуру. Таковая и так была привлекательна и в 1990-х, и в 2000-х и даже в 2010-х годах. «Либералы» стремились к тому, чтобы не возникла, не развилась и не получила общественное признание любая мысль, способная Россию поднять из ранга третьего мира. В особенности жестко преследовались идеи развития страны, даже простого благоустройства.





Это был не либерализм. В сущности, называя себя «либералами», эти деградаторы старались обмануть общество и замаскировать свои настоящие цели. Потому, думается, следует изжить это их наименование и называть их правильно и по сути: партия деградации России.

Причины милитаризации сознания

Почему российское общественное мнение повернуло в сторону «партии войны»? Думается, что причин тому было несколько.

Во-первых, как бы процесс деградации страны не маскировался, все равно он ощущался, порождая безотчетное или даже вполне себе отчетливое ощущение опасности. Это ощущение приводило к постепенному возрастанию мобилизованности российского общества.





Во-вторых, «либералы», конечно, в рамках своей идеологической политики попытались ощельмовать Великую Отечественную войну и победу в ней. Но в этом потерпели неудачу и полный провал. Запрошенная цена оказалась слишком велика. В каждой семье были воевавшие и ветераны войны, из чего следовало, чтобы шельмовать Великую Отечественную войну было нужно шельмовать также и своих родствеников, своих отцов и дедов, отречься от них. Или стать манкуртом, если кратко. Политику манкуртизации российское общество не приняло и даже дало отпор.





В-третьих, именно военная и военно-хозяйственная сфера оказалась в 2010-х годах чуть ли не единственной сферой мысли, практически свободной от диктата «либералов». Думается, что это произошло по указанию с Запада, где простодушно решили, что «иваны отстали навсегда», военная мощь Запада необорима и потому эту сферу контролировать не нужно. В итоге, все или почти все люди, которым не нравилась политика Запада и служащих им «либералов», долго ли, коротко ли, оказались в этой сфере, своего рода «территории свободы». Как следствие, довольно быстро сделались в ней заправскими милитаристами. Они приучились рассматривать все через военную призму и немало в этом преуспели.





Российская власть в целом также была неоднородной все это время. Идейных «либералов» было сравнительно немного, а другая часть либо пыталась делать карьеру и личное благосостояние на услугах Западу, либо же всерьез надеялось на долгосрочное партнерство с Западом. Вот здесь сработал еще один фактор.





В-четвертых, политика Запада явно предусматривала некий финал деградации России, в рамках которого страна должна была быть лишена атрибутов большой державы и загнана в третий мир буквально, целиком или по частям. Некоторые приграничные страны, такие как Украина и отчасти Казахстан, должны были сыграть в этом значительную роль. Потому в определенный момент все прежние приличия должны были быть отброшены. Украина превратилась в остро враждебное России государство, а Путину дали понять, что его не ждут в качестве равноправного партнера. В этих условиях, значительная и весьма сильная часть российской государственной власти во главе с Путиным, сделала свой выбор, рассудив, что свое государство всяко лучше. Такой выбор предусматривал собой конфронтацию с Западом и делал милитаризацию российской власти неизбежным. Военная сила становилась единственным гарантом для их власти и для них самих.





Народившаяся в недрах российского общества «партия войны» и милитаризовавшаяся часть российской власти тут же нашли друг друга. Хотя, видимо, еще рано говорить о полном слиянии и выработке каких-то политических форм, тем не менее, альянс, сотрудничество и взаимопонимание уже определенно есть.





Большим сюрпризом, потрясением и шоком для «либералов», до того, что они побежали за границу, стало то, что альянс военных радикалов и милитаризовавшейся части государственной власти вдруг поддержало большинство российского общества. Пусть и молчаливо, но определенно. Попытки проукраинской пропаганды потерпели быстрый, жалкий и сокрушительный провал. Это, скажем, неудивительно. Первое: от отцов и дедов отрекаются только полные моральные уроды. Второе: никакой альтернативы ведь нет.

Нет альтернативы

Отсутствие альтернативы — важнейший момент в этом вопросе. Запад нам ничего не предлагает и предложить не хочет, что вполне понятно в свете проводимой им политики деградации, которая должна была однажды дойти до своего логического предела и финала. Для большинства населения России этой альтернативы не было и раньше, за многие годы до сегодняшних событий. Запад предлагал преуспеяние и право жить в «цивилизованном мире» только тем, кто безраздельно принимал его точку зрения и делал работу по деградации России. Лишь небольшая доля населения, слуги Запада, если сказать прямо, могла на что-то рассчитывать. У остальных же ничего не было; они должны были, как мыслилось в Вашингтоне, признать превращение своей страны в страну третьего мира, со всеми атрибутами в виде беспросветной нищеты, бесправия и отсутствия перспектив, и согласиться с этим.





Почему так? Потому что страной третьего мира, в которой подавляющее большинство — нищие, а ничтожное меньшинство — богатые слуги Запада, которая не может вырваться из нищеты, манипулировать проще простого выдачей небольших подачек. Но это не альтернатива, это абсолютно неприемлемо.





Теперь же ситуация с альтернативой стала еще более острой. Во-первых, сам Запад стал уже не настолько развитым и цивилизованным: во всяком случае открытые уличные погромы, грабежи и бесчинства мигрантов, происходящие в Нью-Йорке, Париже и Берлине, уже трудно себе представить в Москве. Во-вторых, открытое подавление и унижение белых на Западе, и особенно в США, не может нас не затрагивать. Даже как-то оказавшись на Западе, мы там становимся презираемыми людьми четвертого сорта просто потому, что там общество такое. В-третьих, Запад в ходе украинских событий сам отверг тех, кто ему служил верой и правдой все эти годы, кто отправлял для него политику деградации России. И не просто отверг, а ограбил, заморозив, фактически конфисковав активы и имущество. Причем ограбил самых важных, самых доверенных слуг, которым, казалось бы, должны были быть даны все мыслимые гарантии. Эта ситуация, немыслимая еще пару лет, навевает только злорадный вопрос в духе Тараса Бульбы: «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?».





Действительно, стоило ли тридцать лет служить Западу и разрушать свою страну, чтобы в конце быть выпнутым под зад почти что голым и босым? Сейчас эти выпнутые самим Западом и поневоле оставшиеся в России слуги со страхом ожидают, что скажет общество. Поскольку речь шла и идет о выживании и существовании, общество может потребовать крови и показательных расправ.





Так что альтернативы нет. И точка. Её и не было для общества и страны в целом, а теперь нет даже в порядке, так сказать, личного выбора. В подобных условиях «партия войны» неизбежно и неотвратимо становится лидером общественного мнения.





Думается, что такого объяснения будет достаточно для Бориса Межуева. Причины для подобного поворота в общественном сознании более чем веские, и это следствие не временного заблуждения, а коренных вопросов выживания и существования.