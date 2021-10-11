Люди стоят денег

Почему в России не растет население? Вопрос, который, надо полагать, волнует многих. Тем более, что он тесно связан с мигрантским вопросом, который многих волнует еще больше. В таком контексте вопрос о приросте населения становится еще более острым, поскольку Россия явно проигрывает «демографическую гонку» гораздо более бедным (примерно в десять раз беднее на душу населения) странам Центральной Азии. Мигранты замещают местное, в первую очередь, русское население. Ответ на этот вопрос простой, но, к сожалению, неприличный. Прирост населения нам просто не по карману.





Дети, стоимостью в триллионы рублей





В России детей любят и совершенно искренне. Это можно подтвердить некоторыми расчетами. В предыдущей статье «Роботы прогонят трудовых мигрантов», в которой затрагивалась тема стоимости собственной рабочей силы, приводились оценки расходов на воспитание и обучение ребенка до достижения им совершеннолетия и начала трудовой деятельности (у нас это возраст около 22 лет). Данные более чем разнятся, но в среднем можно считать, что на воспитание ребенка в семье тратится до 13 млн рублей или 590 тысяч рублей в год. За образование в значительной мере платит государство (около 440 тысяч рублей в год в среднем на ребенка), но нас больше всего интересуют сейчас расходы семей, взятые в целом.

Сколько в России детей до 18 лет? Росстат говорит – 22,4% от населения. Почему бы не сказать в натуральных числах? Но мы не гордые, пересчитаем сами. Итого, у нас 32860 тысяч детей до 18 лет. При расходе 590 тысяч рублей на ребенка, сумма расходов на всей детей складывается в 19,3 трлн рублей.





Не ожидали, что так много? Для сравнения, ВВП России в 2019 году составлял 110 трлн рублей. Также, по данным Росстата, в 2020 году сумма всех доходов населения России составляла 62 трлн рублей. Таким образом, расход на детей составляет 31% от суммарного дохода населения страны, что в целом согласуется с наблюдениями за структурой семейных расходов, в которых на долю детей падает 30-40% валового дохода семьи.





Поскольку у нас значительная часть доходов населения перераспределяется прямыми и косвенными налогами в пользу государства, а государство тратит и на образование детей, то вместе получается 1030 тысяч рублей на ребенка в год, или 33,8 трлн рублей за всех российских детей. Или 54,5% дохода населения.

С цифрами можно спорить, данные по расходам на ребенка могут быть разными, однако, вполне можно поручиться, что на детей отдается порядка 45% валового дохода населения. И что, жалко вам, дать маленькому?





Стандарт воспитания





Почему так много? Потому что в нашем обществе другой стандарт воспитания детей, чем, скажем, в слаборазвитых странах. В стандарт воспитания входит все то, что родители и общество должны ребенку дать. Наш ребенок должен иметь хорошее питание, должен быть хорошо одет и обут, должен иметь свою кровать, свой стол для занятий, желательно отдельную комнату; должен иметь игрушки и всякие развивающие пособия. Про образование уже говорилось, а расходы на него начинаются еще в дошкольном возрасте, поскольку так у нас принято. Есть еще также детская медицина, очень недешевая.





В беднейших странах, да и в России до некоторого времени, стандарт воспитания очень низкий: почти полное отсутствие детской медицины, очень слабое образование, питание – что остается от взрослого стола, одежда – обноски, перешитые вещи старших, а то и просто тряпье. В одной из песен есть абсолютно точное определение такого стиля «воспитания» детей: «Росла как придорожная трава». То есть без особой заботы и без особых расходов.





Разница в стандартах воспитания и объясняет, почему именно беднейшие страны пухнут от прироста населения, как на дрожжах. Да потому, что там столь низкий стандарт воспитания, столь дешевый по расходам, что тамошнему Мухаммаду или Ахмеду вполне по карману родить и воспитать по требованиям того общества 4-5 детей. Получается, к примеру, Бангладеш, с площадью немного меньшей, чем у Северо-Кавказского федерального округа, но с населением, как во всей России. Это еще при том, что миллионы бенгальцев съехали на заработки во многие страны Африки, Персидского залива и Юго-восточной Азии.





Чтобы нашей семье иметь четырех детей, требуется годовой доход семьи в размере 5,9 млн рублей или 491 тысяч рублей в месяц. Средняя заработная плата в России 35,3 тысячи рублей в месяц. Отсюда вывод: простой и неприличный – четверо детей среднему Ивану или Петру, к сожалению, не по карману.





Сколько стоит прирост населения?





Мы и так выкладываем 40% своих доходов на детей, и при этом у нас в лучшем случае нулевой прирост населения. Теперь прирост снова стал отрицательным, поскольку в 2019-2020 годах увеличилась смертность, а рождаемость не поднялась.





Вывод из вышеприведенных подсчетов такой: мы рожаем, сколько наше хозяйство может обеспечить, сколько нам по карману родить и воспитать. Таким образом, вопрос прироста населения в России – это вопрос мощного роста экономики.





Прирост в 0% - это при текущей смертности, около 1,9 млн рождений в год или 13 младенцев на 1000 человек. Соответственно, чтобы нам дать прирост населения в миллион человек в год и за пятилетку увеличить население страны до 151 млн человек, нам требуется 3 млн рождений или 20,4 младенцев на тысячу человек.





Казалось бы, вопрос простой. Но не спешите. Прирост населения означает в наших условиях прирост расходов на содержание детей. Я сделаю примерный подсчет. Из отправных 32,8 млн детей, мы исключаем по 1,8 млн человек в год, как достигших 18 лет, то есть один возраст (в военно-мобилизационном смысле: все люди одного года рождения). За год добавляется 3 млн новых детей. И так в течение пяти лет. А потом подсчитаем, во что нам это обойдется, для чего возьмем те же самые коэффициенты, что в вышеприведенных подсчетах: 590 тысяч – расходы семей и 1030 тысяч рублей - суммарные.





Результаты можно представить в таком виде:





Численность детей (млн человек) Расход семей (трлн рублей) Суммарный расход (трлн рублей) +1 год 34 20 35 + 2 года 35,2 20,7 36,2 + 3 года 36,4 21,4 37,4 + 4 года 37,6 22,1 38,7 + 5 лет 38,8 22,8 39,9





Итого, за пятилетку, расходы на детей увеличиваются на 6,1 трлн рублей или в среднем на 3,5% в год. Отсюда следует, что минимальный темп развития экономики при увеличении населения России на миллион человек в год должен стоять на этом уровне – 3,5%.





Это минимум. Потому что, в вышеприведенной таблице учтены лишь текущие затраты на содержание и образование. Требуются еще и капитальные затраты на жилье. Пяти миллионам новых граждан страны, сверх умерших, потребуется где-то жить. Для них нужно построить жилье, хотя бы по среднероссийской норме 18 кв метров на душу, то есть 90 млн кв. метров, что при средней стоимости строительства одного кв метра в 38 тысяч рублей, потребует расхода 3,4 трлн. рублей. Потом потребуется еще строить дополнительные детские сады, школы, высшие учебные заведения, потом потребуются капитальные вложения в рабочие места для этого нового населения. В общем, средний темп роста экономики должен быть примерно 5%, чтобы экономика обеспечивала прирост населения. 5% роста у нас было в последний раз в 2011 году.





При этом в расчет принята сложившаяся структура распределения доходов, когда детям достается порядка 45% валового дохода. Лучше долю детей сократить примерно до 25%, что при расходе, грубо, 40 трлн рублей в год, потребует валового дохода населения в размере 160 трлн рублей или в 2,5 раза больше, чем сейчас. Это потребует роста экономики порядка 30% в год в течение рассматриваемого гипотетического пятилетия.





И все это лишь для того, чтобы только детишек воспитать, без всех остальных задач, тоже нужных и неотложных, также требующих денег.





Отсюда мораль: люди стоят денег. Пора уже перестать относиться к населению, как к ресурсу, который берется сам по себе, неизвестно откуда. Человеку мало родиться; чтобы он стал в полной мере гражданином России, в него надо много вложить. Уже из этой мысли вытекает целая политическая и социально-экономическая программа. Если какая-либо политическая организация захочет ее взять и реализовать, то ее можно разработать в деталях.





Чтобы в России стало расти население, расти устойчиво и хорошим темпом, нам надо стать богаче примерно двое.